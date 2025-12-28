Flamengo no quase! Veja os vencedores do Globe Soccer Awards

Campeão Intercontinental de 2025, o PSG foi o grande premiado na 16ª edição do Globe Soccer Awards, prêmio organizado pela Associação Europeia de Clubes (ECA) em conjunto com a Associação Europeia de Empresários de Jogadores (EFAA). O franceses, afinal, superaram o Flamengo para vencer o prêmio de melhor clube no futebol masculino, enquanto Dembélé venceu como melhor jogador. Houve espaço até para Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (SAU), como melhor jogador do oriente médio.

Raphinha, do Barcelona, ganhou como melhor jogador de La Liga, sendo o único brasileiro premiado. Jorge Mendes, agente de Filipe Luís, que negocia renovação com o Flamengo, venceu como melhor empresário.

A "festa" do PSG seguiu com outras premiações. Desiré Doué ganhou como melhor jovem jogador, enquanto Vitinha foi o melhor meia. Fora de campo, mais prêmios. Afinal, Luis Enrique foi o melhor treinador; Luís Campos, o melhor diretor esportivo; Nasser Al Khelaifi, o melhor presidente.

Barcelona também se destaca

Além de melhor jogador, o evento também rendeu outras premiações em La Liga, como melhor time (Barcelona), treinador (Hansi Flick), defesa (Jan Oblak, do Atlético de Madrid) e melhor jogador sub-23 (Lamine Yamal). Yamal, aliás, venceu como melhor atacante e o Prêmio Maradona (artilheiro), enquanto Aitana Bonmatí, também do Barça, ganhou como melhor jogadora. O clube catalão ficou com o prêmio de melhor time no feminino.

Houve também premiações especiais. Diogo Jota, falecido em julho de 2025, foi lembrado como a "Homenagem Especial" da temporada. Já Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata venceram o "Prêmio Carreira". O tenista Novak Djokovic venceu o Globe Sports Award, enquanto Paul Pogba, do Monaco, venceu a categoria "Retorno do Ano". Por fim, Portugal ficou com a premiação de melhor seleção.

Veja os vencedores do Globe Soccer Awards 2025

• Jogador do oriente médio: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

• Jovem jogador: Desiré Doué (PSG)

• Atacante: Lamine Yamal (Barcelona)

• Meia: Vitinha (PSG)

• Treinador: Luis Enrique (PSG)

• Jogador: Ousmane Dembélé (PSG)

• Jogadora: Aitana Bonmatí (Barcelona)

• Presidente: Nasser Al Khelaifi (PSG)

• Diretor esportivo: Luís Campos (PSG)

• Empresário: Jorge Mendes

• Clube no masculino: PSG

• Clube no feminino: Barcelona

• Seleção: Portugal

• Retorno do ano: Paul Pogba (Monaco)

• Prémio Maradona (artilheiro): Lamine Yamal (Barcelona)

• Prêmio carreira: Andrés Iniesta e Hidetoshi Nakata

• Homenagem especial: Diogo Jota

• Globe Sports Award: Novak Djokovic (tênis)

• Time de LaLiga: Barcelona

• Treinador de LaLiga: Hansi Flick (Barcelona)

• Defesa de LaLiga: Jan Oblak (Atlético de Madrid)

• Jogador de LaLiga: Raphinha (Barcelona)

• Jogador sub-23 de LaLiga: Lamine Yamal (Barcelona)