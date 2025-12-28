Negociação do Flamengo com Internacional por Vitão "trava"

O Flamengo estava próximo de acertar a contratação do zagueiro Vitão, do Internacional, após desistência do Cruzeiro no negócio. No entanto, o clube gaúcho encara dificuldades para fechar acordo com o clube carioca por questão de valores e mudança de empresário na negociação. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande.

Vitão, aliás, já estava apalavrado com o Cruzeiro, mas o clube mineiro decidiu se retirar após o Internacional também dar o ‘ok’ para o Flamengo, que fez uma proposta superior. Assim, a Raposa abriu o caminho para o Rubro-Negro agir.

O Colorado aceitou a proposta do Fla pela venda do defensor de 25 anos. A oferta foi o perdão da dívida por Thiago Maia + o restante de um montante total de aproximadamente 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual). Contudo, as tratativas travaram por conta de uma falta de acerto entre as partes quanto às comissões. Além disso, o Flamengo colocou outro agente nas negociações, movimento que desagradou o staff de Vitão.

Diante dessa "novela", Vitão pode acabar ficando no Inter na próxima temporada. O zagueiro, aliás, é um dos pilares do time gaúcho, mas sua saída é vista com ‘bons olhos’ por conta do seu tempo de vínculo que vai até o fim de 2026. O zagueiro está no Inter desde 2022 e se firmou como um dos melhores defensores do Brasil. Com a camisa colorada, ele tem 192 jogos, três gols, três assistências e um título.