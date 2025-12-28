Vasco negocia saída de Lucas Oliveira rumo ao Ceará

O zagueiro Lucas Oliveira está de saída o Vasco. Após não garantir espaço no elenco durante sua primeira temporada na Colina, o defensor negocia ida para o Ceará, rebaixado para a Série B do Brasileirão. Assim, o jogador de 29 anos voltará a disputar a Segundona, competição que conquistou em 2022 com o Cruzeiro.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, do "SBT", Oliveira sairá em definitivo rumo ao Vozão. O Vasco, porém, manterá percentual dos direitos econômicos do atleta, que tem vínculo até o fim de 2026 com o Gigante da Colina.

Lucas Oliveira atuou em apenas 15 jogos na temporada pelo Cruz-Maltino. Contratado sem custos junto ao Cruzeiro no começo do ano, o defensor chegou para a reforçar a zaga vascaína. Ele começou como titular, jogando as cinco primeiras partidas da equipe principal no Carioca.

No entanto, se machucou no quinto compromisso (empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, dia 10 de fevereiro). Assim, ficou quase dois meses sem atuar, retornando "na fogueira" contra o Melgar (PER), em jogo que o Vasco cedeu o empate em 3 a 3 após abrir 3 a 1 fora de casa.

Depois, atuou esporadicamente em sete partidas – sempre entrando do banco de reservas. Ao todo, neste recorte, jogou apenas 88 minutos. Assim, foi titular em outros dois jogos, com derrotas pesadas por 3 a 0 para o Palmeiras e 5 a 0 para o Atlético-MG, sendo essa sua última aparição com a Cruz de Malta.