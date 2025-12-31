Atleta da Etiópia conquista a São Silvestre; brasileiro sobe ao pódio

O atleta da Etiópia Muse Gizachew conquistou o ouro, na manhã desta terça-feira (31/12), na prova masculina da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo. A vitória veio após ultrapassar o queniano Jonathan Kipkoech nos metros finais da Avenida Paulista e cruzar a linha de chegada em 44min28s. O brasileiro Fábio Jesus Correia completou a disputa na terceira colocação, com 45min06s.

Kipkoech, que liderou boa parte do percurso, terminou em 44min32s, apenas quatro segundos atrás do campeão. O ritmo forte dos africanos marcou a prova, disputada sob temperatura amena e grande presença de público ao longo dos 15 quilômetros.

A definição do título aconteceu somente na reta final. Gizachew arrancou com força no último trecho da Paulista e, com um sprint surpreendente, tomou a liderança de Kipkoech já nos instantes decisivos. Foi a primeira vitória do etíope na São Silvestre.

Já na prova feminina, a tanzaniana Sisilia Ginoka Panga venceu, nesta quarta-feira (31/12), a prova feminina da 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo. A atleta dominou grande parte do percurso e cruzou a linha de chegada isolada, com o tempo de 51min06s, encerrando uma sequência de oito vitórias consecutivas de corredoras do Quênia na prova.

A queniana Cynthia Chemweno terminou na segunda colocação, com 52min30s, repetindo o vice-campeonato. Já a brasileira Nubia de Oliveira garantiu o terceiro lugar no pódio com tempo de 52min42s, repetindo o resultado do ano passado.

Pódio masculino

1º - Muse Gizachew (Etiópia) – 44min28s

2º - Jonathan Kipkoech (Quênia) – 44min32s

3º - Fábio Jesus Correia (Brasil) – 45min06s

Pódio feminino

1º - Sisilia Panga (Tanzânia) — 51min06s

2º - Cynthia Chemweno (Quênia) — 52min30s

3º - Nubia de Oliveira (Brasil) — 52min42s