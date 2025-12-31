As personalidades do futebol que morreram em 2025

O ano de 2025 foi marcado por perdas que abalaram o futebol mundial. Entre atuais atletas, veteranos e ídolos de outras gerações, diversas figuras ligadas ao esporte faleceram ao longo da temporada, seja por acidentes, causas naturais ou violência fora de campo. O J10 relembra aqueles que nos deixaram durante este período.

JANEIRO

2 de janeiro — Werner Leimgruber (90 anos)

O ex-zagueiro suíço Werner Leimgruber faleceu aos 90 anos. O defensor integrou a Seleção da Suíça e participou da Copa do Mundo de 1966, um dos eventos mais importantes de sua carreira. Leimgruber ficou marcado pela solidez defensiva e por sua contribuição ao futebol suíço na década de 1960.

9 de janeiro — Marius Ciugarin (75 anos)

O ex-jogador romeno Marius Ciugarin morreu aos 75 anos. Aliás, o meio-campista que atuou por clubes como o Steaua Bucure?ti, Ciugarin teve papel relevante no futebol romeno nas décadas de 1960 e 1970, incluindo conquistas de Copas Nacionais.

JULHO

3 de julho — Diogo Jota (28 anos) e André Silva (25 anos)

O atacante português Diogo Jota, estrela do Liverpool e da seleção de Portugal, morreu em 3 de julho de 2025, em um grave acidente de carro na Espanha. O jogador de apenas 28 anos estava com seu irmão, André Silva (25), também jogador profissional, quando o veículo saiu da estrada e pegou fogo, assim resultando na morte de ambos. Jota era conhecido por sua carreira brilhante no Liverpool, com 182 jogos e 65 gols, além de títulos como a Premier League e taças nacionais, e 49 atuações pela seleção portuguesa. Além disso, foi peça importante na conquista da Nations League.

SETEMBRO

16 de setembro — Oscar Calics (85 anos)

O argentino Oscar Osvaldo Calics, meia que atuou nos anos 1960 e representou a seleção argentina na Copa do Mundo de 1966, morreu aos 85 anos. Aliás, o ex-jogador teve passagens por clubes como Banfield e San Lorenzo, deixando legado como um dos nomes marcantes do futebol argentino de sua geração.

16 de setembro — Dejan Milovanovi? (41 anos)

O sérvio Dejan Milovanovi?, ex-meio-campista que passou pelo Estrela Vermelha de Belgrado e participou de competições internacionais, morreu aos 41 anos após sofrer um ataque cardíaco em campo durante uma partida de veteranos em Belgrado. Milovanovi? era conhecido por sua técnica e ligação com uma familia futebolística. Além disso, era primo de Branislav Ivanovi?, ex-jogador do Chelsea.

22 de setembro — Neneca (45 anos)

O ex-goleiro Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, faleceu aos 45 anos. Ele sofreu um infarto fulminante durante uma partida de futebol de base em Rondonópolis (MT), enquanto atuava como gerente de futebol do União Esporte Clube. Aliás, a tragédia reacendeu o debate sobre saúde e atendimento emergencial em eventos esportivos.

NOVEMBRO

6 de novembro — Adam Hogg (91 anos)

O escocês Adam Hogg, ex-zagueiro que atuou por clubes como Airdrie, Swindon e Dumbarton na década de 1950, morreu aos 91 anos em sua casa na Inglaterra. Hogg foi lembrado por sua trajetória no futebol britânico como um dos veteranos de sua era.

DEZEMBRO

17 de dezembro — Mario Pineida (33 anos)

O defensor equatoriano Mario Pineida, lateral-esquerdo do Barcelona SC e ex-integrante da seleção do Equador nas Copa Américas de 2017 e 2021, foi assassinado a tiros em Guayaquil, em um ataque violento que também vitimou sua esposa. Aliás, a polícia chegou a confirmar o crime, em um contexto de crescente violência na região.

26 de dezembro — Jean Louis Gasset (72 anos)

O treinador francês Jean Louis Gasset, que dirigiu a seleção da Costa do Marfim e teve passagens por clubes como o Montpellier e o Olympique de Marseille, morreu aos 72 anos. Líder técnico respeitado, Gasset foi figura conhecida no futebol africano e europeu.

28 de dezembro — Fernando Martín (44 anos)

Por fim, o técnico espanhol Fernando Martín, que trabalhava no Valencia CF Femenino B e teve carreira como jogador na segunda divisão da Espanha, morreu tragicamente em um acidente de barco em Indonesia. Aliás, ele faleceu junto com três de seus filhos, quando a embarcação virou em condições climáticas severas.