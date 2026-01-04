Em jogo completamente maluco, Indonésia vence a India na Kings League Nations

Em um jogo completamente maluco, a Indonésia venceu a Índia por 5 a 3, neste domingo (04/1), na Trident Arena, pela primeira rodada da Kings League Nations. A partida que contou com expulsão no primeiro minuto, gols bizarros e até um de peixinho de goleiro, coroou a vitória dos indonésios em seu primeiro embate na competição.

Primeiro tempo maluco na Kings League Nations

Logo no primeiro minuto, o goleiro indiano Jaimy Joy fez uma defesa com as mãos, fora da área e foi expulso. Sem um arqueiro reserva, o jogador de linha, Asif foi para a meta. Contudo, mesmo com um a menos, a Índia conseguiu fazer dois gols rapidamente, ainda no escalonado. Mushra fez o primeiro. Depois, Asif, que estava improvisado como goleiro, fez um dos tentos mais aleatórios da competição. Afinal, ele saiu driblando, chutou e acertou a trave. No rebote, ele dividiu com o goleiro da Indonésia, ganhou a disputa e ficou com o gol livre. Entretanto, antes de finalizar, o atleta deu um peixinho no chão para fazer 2 a 0.

Most cursed match of the KWCN? pic.twitter.com/lmzeu0KYQp — Kings League World (@_KingsWorld) January 4, 2026





No fim deu Indonésia

A Indonésia só veio reagir na etapa final e após o dado. Em um 2×2, a equipe marcou três vezes seguidas, com Fauzan, em duas oportunidades e com Permana. Pouco tempo depois, Rinalvi marcou o quarto dos indonésios. A Índia tentou uma reação e marcou mais uma vez, desta vez com Darjee, em uma falha grotesca do goleiro adversário. Contudo, no matchaball, prevaleceu aquele que tinha um arqueiro profissional no gol. Assim, Yamani marcou e garantiu o triunfo da Indonésia por 5 a 3.