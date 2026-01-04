João Fonseca desiste do ATP de Brisbane por lesão e corre risco de deixar o Top 30

O tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide, também na Austrália - (crédito: @RolexPMasters)

A estreia de João Fonseca na temporada não será neste domingo. O brasileiro sentiu uma lesão na região lombar e desistiu de participar do ATP de Brisbane, na Austrália, no qual era o sexto cabeça de chave.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jovem de 19 anos será substituído por um "lucky loser" na partida que estava agendada para a noite deste domingo, diante do americano Reilly Opelka, pela primeira rodada do ATP 250.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com a saída precoce, Fonseca poderá deixar o Top 30 do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). O ex-campeão do Next Gen ATP Finals iniciou o ano em sua melhor posição da carreira, em 24º lugar, mas como não defenderá os 125 pontos da conquista do ATP Challenger de Camberra, nesta mesma época no ano passado, e já aparece em 29º na lista.

O tenista brasileiro agora terá uma semana para se recuperar da lesão a tempo de participar do ATP 250 de Adelaide, também na Austrália. O torneio será realizado a partir de domingo (11), uma semana antes do início do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne.

Depois do Aberto da Austrália, Fonseca participará da Copa Davis, atuando pelo Brasil contra o Canadá, e defenderá seu título no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Na sequência, disputará o Rio Open e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.