Vasco acerta com seu primeiro reforço para 2026

Johan Rojas deve ser confirmado como primeiro reforço do Vasco para 2026 - (crédito: Foto: Azael Rodriguez/Getty Images)

O Vasco deu mais um passo para anunciar sua primeira contratação para 2026. Neste domingo (4/1), o Cruz-Maltino encaminhou acerto com o ponta Johan Rojas, colombiano de 23 anos do Monterrey (MEX).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Assim, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, os times acertaram os moldes do acordo. O Vasco, afinal, contratará o jogador por um empréstimo de 12 meses com obrigação de compra. Tal cláusula – sem valor divulgado – ocorrerá através de metas.

Dessa forma, o Cruz-Maltino agora organiza a logística para receber a chegada do ponta, que é destro e mede 1,75m. A tendência é que Rojas desembarque no Rio de Janeiro (ainda sem data) para realizar exames e se apresentar, assim, ao técnico Fernando Diniz.

Leia também: São Paulo anuncia contratação do goleiro Coronel



Ele, que tem passagem pelas categorias de base da seleção colombiana, iniciou a carreira no La Equidad (COL), em 2022. Por lá, realizou 69 jogos, com sete gols e dez assistências no período. Assim, chamou a atenção do futebol mexicano. Em 2024, assinou pela primeira vez pelo Necaxa, sendo emprestado pelo time colombiano. Participou de três gols em 13 partidas e se despediu, então, rumo ao Monterrey. Lá, Foram três gols e uma assistência em 22 aparições.