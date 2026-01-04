InícioEsportes
Vasco acerta com seu primeiro reforço para 2026

Colombiano Johan Rojas, que pertence ao Monterrey (MEX), deve chegar por empréstimo de um ano com opção de compra

Johan Rojas deve ser confirmado como primeiro reforço do Vasco para 2026 - (crédito: Foto: Azael Rodriguez/Getty Images)
Johan Rojas deve ser confirmado como primeiro reforço do Vasco para 2026 - (crédito: Foto: Azael Rodriguez/Getty Images)

O Vasco deu mais um passo para anunciar sua primeira contratação para 2026. Neste domingo (4/1), o Cruz-Maltino encaminhou acerto com o ponta Johan Rojas, colombiano de 23 anos do Monterrey (MEX).

Assim, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, os times acertaram os moldes do acordo. O Vasco, afinal, contratará o jogador por um empréstimo de 12 meses com obrigação de compra. Tal cláusula – sem valor divulgado – ocorrerá através de metas.

Dessa forma, o Cruz-Maltino agora organiza a logística para receber a chegada do ponta, que é destro e mede 1,75m. A tendência é que Rojas desembarque no Rio de Janeiro (ainda sem data) para realizar exames e se apresentar, assim, ao técnico Fernando Diniz.

Ele, que tem passagem pelas categorias de base da seleção colombiana, iniciou a carreira no La Equidad (COL), em 2022. Por lá, realizou 69 jogos, com sete gols e dez assistências no período. Assim, chamou a atenção do futebol mexicano. Em 2024, assinou pela primeira vez pelo Necaxa, sendo emprestado pelo time colombiano. Participou de três gols em 13 partidas e se despediu, então, rumo ao Monterrey. Lá, Foram três gols e uma assistência em 22 aparições.

 

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/01/2026 18:46
