Torneio Arimateia: Os Creyssons vencem Tropa do CM e conquistam o tetra

Tabus são para serem quebrados, diz um dos clichês do esporte mais popular do mundo seja no campo, na quadra ou na areia. Os Creyssons saíram da fila na noite deste domingo ao som de "o campeão voltou". Em uma final acirrada diante de 15 mil pessoas na arena montada no Taguaparque, o badalado time laranja derrotou a Tropa do CM por 3 x 2 e conquistou o tetra no tradicional Torneio Arimateia. Fundada em 2005, a equipe colecionava títulos em 2012, 2013 e 2015. O hiato de 10 anos terminou com um show à parte de Matheus Carvalho, autor de três gols, com Dioguinho, protagonista de dois.

A competição que distribuía refrigerante e pão com mortadela de prêmio na criação em 1979, ontem, entregou prêmios de R$ 7 mil ao campeão e R$ 3 mil ao vice, além do tradicional troféu.

Dizem que 13 é o número do azar. Matheus Carvalho deu muita sorte ao marcar três vezes. Foi dele o gol solitário no primeiro tempo em um chute indefensável para o goleiro do Tropa do CM. Os Creyssons foram para o intervalo com a vantagem mínima no placar.

O adversário reagiu no início do segundo tempo. Uma bela troca de passes desde o campo de defesa deixou Dioguinho livre para finalizar com a frieza dos artilheiros e empatar o jogo para o time estreante na competição. A igualdade acirrou os ânimos entre as duas torcidas. A do Os Creyssons aumentava os decibéis e o Tropa do CM respondia à altura.

Em quadra, a bola insistia em procurar os pés do artilheiro Matheus Carvalho. A canhota dele estava impossível. Dois chutes impecáveis ampliaram o placar para 3 x 1. O fim da abstinência no Torneio Arimateia parecia encaminhado. Gritos de “é campeão” começavam a ser ouvidos na arena até Dioguinho diminuir para 3 x 2 e devolver o suspenso ao confronto.

Os Creyssons receberam prêmio de R$ 7 mil e o troféu pela conquista do tetracampeonato. A quadra foi invadida pelos torcedores vestidos de laranja para celebrar a conquista com o tradicional grito de "é campeão". A taça passava de mão em mão em uma quadra tomada pela festa.

Um gol levaria a decisão do título principal do Arimateia aos pênaltis. O Tropa do CM até tentou, mas a defesa do Os Creyssons resistiu bravamente aos últimos segundos para finalmente soltar o grito da garganta da torcida mais fanática da competição. Estava quebrada a escrita de 10 anos sem conquistar a competição. Agora, são quatro estrelas na camisa laranja: 2012, 2013, 2015 e 2025. Quatro troféus em 20 anos de existência.

Antes, o Tropa do CM recebeu cheque de R$ 3 mil e troféu. "Feliz demais por colocar um time aqui. A gente sabe que é muito difícil. Eu envelheci uns 10 anos. Muita dor de cabeça, mas estou feliz demais por representar toda a minha quebrada. Nós fizemos uma grande final, digna da expressão do campeonato", disse Caio Miranda, presidente do time vice-campeão do Torneio Arimateia.

História

Tradição na capital desde 1979, quando tudo começou na ruma de José de Lima Téia, o Arimateia, valendo uma garrafa de refrigerante e dois pães com mortadela. Lá se vão 43 edições. Na primeira, ele organizou um campeonato com a ajuda dos pais. Quatro times competiam pelo prêmio. O vice ficava com um pão e um copo da bebida.

Os uniformes eram panos pintados e as traves eram feitas com duas pedras. O importante era a diversão. A quantidade de participantes foi dobrando e o campeonato reunirá mais de 120 equipes no Taguaparque, a casa do evento há 14 anos.

