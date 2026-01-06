Carrasco em finais, Cano ainda persegue média de Fred em clássicos pelo Flu

Germán Cano e Fred são os grandes artilheiros do Tricolor neste século - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

A torcida do Fluminense se acostumou a celebrar os gols decisivos de Germán Cano nos últimos anos, mas os números frios mostram que o argentino ainda tem um longo caminho para superar a sombra de seu antecessor em clássicos estaduais. Atual referência ofensiva do Tricolor, Cano ostenta marcas impressionantes, porém não conseguiu ultrapassar o desempenho de Fred quando o assunto é enfrentar Botafogo, Flamengo e Vasco. O último tento do argentino contra um rival ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão de 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



Essa comparação ganha relevância histórica porque Cano construiu grande parte de sua idolatria sendo letal justamente contra os maiores adversários. Ele carregou a fama de carrasco do Flamengo nas finais do Campeonato Carioca de 2022 e 2023, sendo fundamental para os títulos. No entanto, ao analisar a regularidade, Fred leva a melhor. O "eterno camisa 9" e ídolo do século XXI encerrou sua trajetória com 29 gols em 67 clássicos disputados, o que lhe confere uma média de 0,43 bola na rede por partida. Já Cano, com 39 clássicos e 14 gols, possui uma média de 0,35.

Vítimas preferidas e perfis diferentes

Os dados detalhados revelam também uma curiosa inversão de "alvos favoritos" entre os dois artilheiros. Enquanto Cano transformou o Flamengo em sua principal vítima, balançando as redes rubro-negras sete vezes, Fred tinha uma predileção especial pelo Botafogo. O antigo capitão tricolor marcou incríveis 14 vezes contra o Alvinegro, consolidando-se como o terror de General Severiano durante sua passagem.

Por outro lado, o desempenho de Cano contra os outros rivais é mais modesto: são quatro gols contra o Vasco e apenas três diante do Botafogo. Fred, além da chuva de gols no Glorioso, também guardou oito contra o Vasco e sete contra o Flamengo. A temporada de 2026 surge, portanto, como a oportunidade para o argentino tentar estreitar essa diferença estatística e se aproximar do trono ocupado por Fred.

Comparativo de Cano x Fred em clássicos: