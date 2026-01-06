Bêbado, homem morde ex-bombeiro em festa religiosa e é preso

Homem morde ex-bombeiro em festa religiosa e é preso em fuga bêbado - (crédito: Reprodução/Sejusp)

Um homem de 53 anos foi preso em flagrante no domingo (4/1) após ameaçar e agredir um bombeiro militar aposentado durante uma festa religiosa em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A agressão chamou a atenção pelo fato de o autor ter mordido a vítima várias vezes.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 14h30 no Bairro Cristo Redentor, na festa católica em louvor a Santos Reis. A vítima, de 58 anos, contou que o suspeito estava bêbado e o ameaçou sem motivo.

Mas a situação ficou ainda mais estranha quando o homem atacou o militar com mordidas no rosto, no pescoço e no braço direito, na frente de um grupo de fiéis.

O agressor fugiu em seu carro logo em seguida. Enquanto a vítima recebia atendimento do Corpo de Bombeiros, policiais avistaram o veículo circulando novamente nas proximidades. O carro foi abordado na Rua Ceará e, durante a vistoria, foi apreendida uma faca de cerca de 30 centímetros dentro do automóvel.

Ainda de acordo com a PM, ele realmente apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O veículo foi liberado para um familiar. Durante o deslocamento até a delegacia, o suspeito continuou ameaçando de morte o bombeiro aposentado, na presença dos policiais.

Ele foi preso em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal e ameaça, e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas, junto com a faca apreendida.