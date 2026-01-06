Bebê nasce na BR-040 durante resgate de família

Após o parto, a mãe, Camille Alcântara de Avila Lima, e o bebê foram encaminhados à Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte - (crédito: EPR Via Mineira)

O pequeno Antônio Baeta de Avila nasceu na manhã desta segunda-feira (5/1), por volta das 7h, dentro de uma ambulância, durante o deslocamento da equipe de resgate pela BR-040. Os pais do bebê são de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, e parto aconteceu no trecho da rodovia entre Itabirito e a capital mineira.

A ocorrência teve início às 6h23, na praça de pedágio de Itabirito, quando a equipe operacional da concessionária EPR Via Mineira foi acionada após o rompimento da bolsa da mãe, que já estava em trabalho de parto. A família ia para Belo Horizonte, sob chuva intensa, e o parto evoluiu rapidamente.

“Quando chegamos, o trabalho de parto já estava bem evoluído. A mãe estava estável e optamos pela remoção para a maternidade. Durante o deslocamento, como esperado, o Antônio nasceu. Nessas situações, o preparo da equipe e a capacidade de resposta fazem toda a diferença para salvar vidas”, relatou, via assessoria, o médico Gabriel Barbosa, da equipe de atendimento pré-hospitalar da EPR Via Mineira.

Antônio foi colocado junto à mãe logo após o nascimento, iniciou o aleitamento materno ainda na ambulância e teve o cordão umbilical cortado pelo pai, Lucas de Ávila, sob supervisão da equipe médica.

“Tudo aconteceu muito rápido. A equipe chegou, fez o atendimento e seguimos para a maternidade. Eu fui acompanhando atrás, de carro, e no meio do caminho percebi que o veículo parou, quando recebi a notícia de que o Antônio tinha nascido ali, dentro da ambulância”, disse o pai.

“A gente já tem uma menina de 4 anos e agora o Antônio chegou para completar a família. Estamos muito felizes Foi uma grande aventura e um momento que vai ficar marcado para sempre”, completou.

Após o parto, a mãe, Camille Alcântara de Avila Lima, e o bebê foram encaminhados à Maternidade Odete Valadares, em Belo Horizonte.