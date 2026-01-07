Corinthians conversa com Gabriel Paulista após rescisão com o Besiktas

O Corinthians conversa com o zagueiro Gabriel Paulista, ex-Arsenal (Inglaterra), para reforçar a equipe. O jogador atuava no Besiktas (Turquia) e rescindiu contrato com o clube europeu na última terça-feira (6/1). Sem vínculo, o Timão viu caminho livre para avançar pelo jogador. As informações são do ge.

Embora a defesa não seja o foco da direção corintiana para a temporada, o jogador se encaixa no perfil desejado pelo clube: jogadores sem custos. Isso porque o Timão trabalha com restrições orçamentárias e tem priorizado o pagamento de dívidas, em especial aquelas que resultaram em transfer bans da Fifa.

Além disso, Gabriel manifestou interesse em vestir a camisa do Corinthians por meio de declarações e publicações em redes sociais nos últimos anos. O atleta é assumidamente corintiano e, recentemente, postou uma foto no próprio Instagram vestindo a camisa do Timão antes de voltar ao Brasil para passar as festas de final de ano.

Gabriel Paulista iniciou a carreira no Vitória e construiu trajetória fora do Brasil. O defensor atuou por Villarreal, Valencia e Atlético de Madrid, na Espanha, além de Arsenal, da Inglaterra. Desde julho de 2024 defendia o Besiktas, clube pelo qual somou 17 partidas somente na atual temporada europeia.

Transfer ban dificulta chegada de reforços ao Corinthians

Para registrar novos atletas, o Corinthians precisa encerrar proibições impostas por Fifa e CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para a inscrição de novos jogadores, o popular "transfer ban". Na última terça-feira (6), o clube quitou de forma antecipada uma parcela do acordo com a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) no valor de R$ 7,2 milhões. A ação busca encerrar a proibição de registros no país.

Em paralelo, dirigentes negociam a quitação da dívida com o Santos Laguna (México), superior a R$ 35 milhões, referente à contratação do zagueiro Félix Torres. O clube avalia negociar o jogador como parte do ajuste no elenco. A possível saída visa reduzir a folha salarial, uma das metas da direção para a temporada 2026. A expectativa do Corinthians é de economizar cerca de 6 milhões mensais apenas na folha salarial do futebol.

Outra dívida paga pelo Timão nos últimos dias foi a pendência com o meia paraguaio Matías Rojas. O clube devia cerca de R$ 40 milhões ao atleta após condenação em última instância pelo CAS (Corte Arbitral do Esporte) referente a dívidas de luvas e direitos de imagem não pagos ao atleta.

