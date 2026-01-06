Piqué cria "climão" com grupo e é perseguido por carro com músicas de Shakira; vídeo

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O nome de Gerard Piqué voltou a estar ligado ao de Shakira nesse fim de semana, em Ceuta, na Espanha. Isso porque um vídeo que circulou nas redes sociais no domingo registrou o ex-zagueiro caminhando pelas ruas da cidade enquanto um carro o seguia com a música "BZRP Music Sessions Vol. 53", lançada pela cantora após o divórcio, no último volume.

As imagens mostram o ex-jogador seguindo a pé pelas ruas, acompanhados por amigos, mas sem demonstrar qualquer reação às provocações. De acordo com relatos da imprensa espanhola, a afronta teve início após Gerard se recusar a tirar uma foto com o grupo de jovens.

Como resposta, o grupo passou de carro pelo caminho do ex-jogador e, com o volume máximo, deu play na música de Shakira. É possível ouvir a voz de uma mulher cantando trechos da canção em que a cantora afirma que o ex-marido teria "falhado" com ela no momento em que mais precisava de apoio.

A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e provocou reações distintas. No X, parte dos usuários tratou o episódio com ironia: "Heroínas sem capa", escreveu uma usuária. "Ela realizando o sonho de todos nós", comentou outro perfil em tom de brincadeira. Outros internautas, no entanto, adotaram uma postura crítica diante do ocorrido.

"Nós não gostamos do cara, mas isso é assédio e é péssimo que vocês achem engraçado", escreveu uma usuária. A opinião recebeu apoio de fãs do ex-jogador: "Assédio é assédio", reforçaram outros comentários, também na plataforma.

Shakira acusa traição de Piqué

O episódio se insere em um contexto pessoal que segue repercutindo desde 2022, quando Gerard Piqué e Shakira anunciaram o divórcio após 12 anos de relacionamento. O ex-casal é pai de dois meninos, Milan e Sasha. Naquele período, Clara Chía, atual namorada do ex-atleta, foi acusada de ter sido amante e apontada como pivô do fim do casamento.

Pouco depois do divórcio, Shakira revelou detalhes da separação e afirmou que soube das traições do ex por meio da imprensa. Ele ainda revelou que as informações sobre o caso extraconjugal ocorreu em paralelo à primeira comunhão do filho Milan e ao grave acidente de carro com o pai da artista.

"Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Minha casa estava caindo aos pedaços. Estava descobrindo traição pela imprensa, enquanto meu pai estava na UTI. O homem que mais amei na vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava. Não podia falar com meu melhor amigo sobre os conselhos de que tanto precisava", afirmou à revista People.

Suposta reaproximação

No mês passado, em dezembro de 2025, a revista espanhola Vanitatis anunciou uma mudança no relacionamento conturbado entre os dois. A publicação garante que a cantora e o ex-jogador fizeram as pazes e passaram a se comunicar sem intermediários, com objetivo de priorizar a criação dos filhos.

A responsabilidade parental, ainda de acordo com a revista, abriu espaço para um "novo tipo de diálogo". Segundo fontes, os dois passaram a adotar uma postura mais "serena, respeitosa e centrada na organização da rotina das crianças".

Ainda conforme a reportagem, a mudança de Shakira para Miami, onde vive atualmente com Milan e Sasha, foi apontada como o principal fator para essa alteração no contexto. A guarda compartilhada dos filhos teria sido a razão para a reaproximação e para o estabelecimento de uma comunicação direta e respeitosa entre os pais.