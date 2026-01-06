Vasco sobe oferta e se aproxima de acerto por Alan Saldivia

Vasco tem interesse na contratação de Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile - (crédito: Foto: Reprodução)

Após resolver as urgências no início do ano, o Vasco mira em reforços para a próxima temporada. Assim, o Cruz-Maltino voltou a carga pelo zagueiro Alan Saldivia, do Colo-Colo, do Chile. Segundo o jornalista César Luis Merlo, especialista no mercado de transferências, o Gigante da Colina aumentou a oferta e se aproximou de um acordo com o clube chileno.

Na última semana, o Vasco recebeu uma negativa da segunda oferta de empréstimo. O Colo-Colo avisou que só deseja uma operação com venda direta, o que não estava nos planos. Entretanto, o Cruz-Maltino fez uma oferta para adquirir 55% dos direitos econômicos, com a possibilidade de comprar mais 15% posteriormente. Agora, as partes parecem próximas de um final feliz.

O Vasco vê Alan Saldivia como um bom nome para compor o elenco. O jogador, aliás, é um pedido do técnico Fernando Diniz, que é um grande entusiasta da contração. Ele entrou no radar da diretoria vascaína em agosto do ano passado por causa do treinador.

Em 2026, o Vasco fez uma reformulação na defesa. No fim do ano, o zagueiro Maurício Lemos foi informado que não estava nos planos e não teve o contrato encerrado. Já Lucas Oliveira, também fora dos planos, está de saída para o Mirassol. Saldivia, portanto, chegaria para compor a zaga, que já conta com Robert Renan e Carlos Cuesta.

Alan Saldivia, de 23 anos, está no Colo-Colo desde 2022. Ele soma 93 partidas pelo clube chileno. Ainda não fez gols, mas contribuiu com três assistências. Além disso, o jogador participou dos títulos do Campeonato do Chile (2024), Copa do Chile (2023) e Supercopa do Chile (2024).