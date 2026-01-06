Quadrado de possibilidades: Distrito Federal tem quatro representantes na Copinha

Pela primeira vez, o futebol do Distrito Federal terá um quadrado de possibilidades na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em meio as 128 clubes de todo o país garantidos na maior competição de base do calendário nacional, Real Brasília, Brasiliense, Sobradinho e Canaã carregam a bandeira da capital com a missão de buscar fazer bonito nas partidas realizadas de hoje até 25 de janeiro em todo território paulista contra diversas camisas de muito peso no futebol nacional.

Protagonistas da finalíssima do Candanguinho de 2025, Real Brasília e Sobradinho carimbaram o passaporte para a disputa com base no desempenho esportivo. Prestigiados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade organizadora da Copinha, Brasiliense e Canaã ingressaram como convidados. O Leão da Serra é a maior novidade entre os candangos e está de volta ao campeonato após um hiato de 10 anos. Os demais clubes do Distrito Federal participaram da edição passada e apostam nos aprendizados recentes em busca de destaque.

O torneio repetirá o modelo consagrado. Na primeira fase, as equipes são divididas em 32 grupos com quatro clubes e as duas melhores se classificam ao mata-mata. São mais seis fases disputadas em jogos únicos até a decisão de 25 de janeiro, aniversário de 472 anos da cidade de São Paulo. Como de costume, todos os duelos são disputados nos municípios espalhados pelo estados e os times candangos foram alocados em diferentes regiões: o Sobradinho ficou no Grupo 3, em Tanabi; o Real Brasília na chave 16, em de São Carlos; o Canaã no Grupo 18, em Tietê; e, por fim, Brasiliense em Santana de Parnaíba, na chave 25.

A participação gera sentimentos diversos nas delegações. Para Leandro Mota, presidente do Sobradinho, a expectativa e a ansiedade caminham juntas. O alvinegro, porém, está confiante para a trajetória em São Paulo. “É a segunda vez que a gente consegue isso na nossa história, participar desse campeonato tão renomado, inclusive mundialmente. Pegamos uma chave difícil, mas confiamos nos nossos atletas e no trabalho da comissão. A expectativa é a melhor para ir lá, fazer um bom papel e representar não só a cidade, mas todo o Distrito Federal com a camisa do Leão da Serra”, pontuou.

Figurinha frequente do DF no torneio, Real Brasília chega com alguns planos traçados para ir o mais longe possível. Dias antes da estreia, o clube fez um ajuste de rota e trocou de técnico: Neto Gaúcho deu lugar para Kaká. “É a minha quarta Copa São Paulo. Fui uma como jogador, uma como preparador físico e, agora, é a segunda como treinador. Todos os anos que eu fui no grupo, sempre teve um time de camisa, time grande. Então, sempre foi no início da competição e você não pode perder ponto para um time grande. É ir para o segundo jogo para buscar a classificação”, avaliou.

“Trabalhar com os meninos é muito bom. Já trabalhei no masculino, no feminino, no sub-15 e no sub-17. Para mim, o sub-20 é uma categoria boa de trabalhar. Os meninos estão naquela transição para o profissional. Então, precisa ter todo aquele cuidado. Não é só trabalho de campo. Tem o lado psicológico para os meninos. Para saber lidar com pressão, com cobranças. O grupo está bem, é vitorioso, foi campeão do Candanguinho. A expectativa é de fazer uma boa competição. Estamos buscando não apenas passar de fase, mas continuar avançando e ir o mais longe possível”, concluiu.

Assim como os vizinhos, o Brasiliense chega com entusiasmo e confiança. O comandante Isaque Pereira aposta no entrosamento do grupo para o torneio. “Temos uma grande expectativa. A competição é a principal da categoria sub-20 no Brasil. Tem 128 equipes, todas com grandes condições de buscar esse título. E o Brasiliense vem se preparando com uma equipe que já está estruturada desde o início do ano, no qual disputou o Candanguinho, a Copa Brasília. Alguns atletas participaram da Segunda Divisão profissional pelo Cruzeiro. Tudo para realizar uma grande competição”,

destrinchou.

“Estamos em um grupo competitivo com Água Santa, Fluminense e Sfera. A gente enfrenta logo na primeira partida os donos da casa. Estamos trabalhando, principalmente essa última semana, alguns pontos dos nossos adversários para os atletas estarem preparados para o que vão enfrentar. Acreditamos muito no grupo, que tem um bom entrosamento, porque joga há muito tempo junto. Esse é o grande destaque da nossa equipe. Temos certeza que podemos fazer uma grande competição e buscar os objetivos dentro da Copinha. Deixo aqui um convite a todo torcedor que possa acompanhar a nossa equipe a conseguir representar bem o Distrito Federal. Grande abraço a todos”, convidou.

Comandado pelo técnico Jonathan Gabriel, o Canaã chega impulsionado por ser o atual campeão da Copa Brasília. O torneio é realizado justamente para ampliar o ritmo de jogo dos clubes candangos classificados à Copinha. O Vento Forte também crê na experiência adquiridas em turnês por São Paulo e Rio Grande do Sul para surpreender na Copinha. Na última semana de dezembro, a equipe perdeu para o Internacional, por 2 x 1, e empatou com o Grêmio, por 2 x 2. Muito além dos resultados, o time tira dos duelos aprendizados para colocar em prática em São Paulo.



