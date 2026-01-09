Candangão 2026: Real Brasília aposta no fôlego da juventude

A primeira conquista do título candango sempre ficará na memória do Real Brasília, mas agora o clube anseia pelo bicampeonato na competição. Após uma reformulação geral no elenco, a diretoria apostou no rejuvenescimento da equipe, extraindo e aproveitando a qualidade dos atletas da base, uma forte categoria do clube, para alcançarem o objetivo principal.

Investir nos jovens é algo que o clube da Vila Planalto sabe fazer bem. Em 2023, quando conquistaram a taça em cima do Brasiliense, tinham o elenco com a menor média de idade entre os campeões estaduais daquele ano: 22 anos. Com o choque no calendário, muitos atletas voltaram mais cedo aos treinamentos e usaram da Copinha como forma de “pré-temporada”, antes de serem promovidos para o time profissional.

Entretanto, desde o ano mágico de 2023, o clube vem pelejando. Na última edição, o Real Brasília por pouco não sentiu o amargor do rebaixamento. Com uma campanha para esquecer, o Leão do Planalto se livrou de disputar a segunda divisão pelo critério de saldo de gols. O Real encerrou a disputa na oitava colocação com cinco pontos: foram seis derrotas, dois empates e apenas uma derrota. O mesmo cenário do Ceilandense, segundo rebaixado.

Mas, o momento agora é de virar a página e escrever uma nova história. Aos 39 anos, Raphael Miranda foi designado a pôr em prática toda experiência adquirida nos últimos anos, principalmente nas categorias de base. A diretoria confia no trabalho de Raphael para conduzir e criar uma identidade para o grupo.

"O elenco foi montado de acordo com o DNA e a história do clube. É uma equipe bem jovem e competitiva, apostando nas categorias de base. Nós fizemos algumas contratações pontuais. Conquistamos o título em 2023 e esperamos poder surpreender esse ano também", analisou.

“Temos um elenco jovem, porém muito qualificado”, classificou Davi Silva. O clima dentro do time Aurianil é de harmonia, todos na mesma sintonia. Para o atacante, o elenco tem sido muito bem preparado para iniciar a disputa do Candangão. “Fizemos bons treinos, bons amistosos e estamos bem entrosados. Se Deus quiser, vamos chegar e conquistar os nossos objetivos”, profetizou.

Elenco do Real Brasília

Goleiros: Léo Teles, Miquéias, Guilherme Alencar e Pedro Martins

Laterais: Yuri Carioca, Breno Seixas, Davi Arifa, Roberto Inagaki e Caio Mendes

Zagueiros: Felipe Mendes, Garcia, Vitão, Anderson Prestes e Victor Gabriel

Meio-campistas: PV, Gustavo Henrique, Miguel Barros, Paulo Vinícius, Ian, Juan Alves e Ryan Freitas

Atacantes: Isaque, Johann Soares, Felipe Nunes, Arthurzinho, Davi Araújo, Erick Guilherme, Gabriel Santos, Juanzinho, Juan Mosquera e Lucão

Técnico: Raphael Miranda

