São Paulo negocia a contratação do zagueiro Doria

Em busca de reforços para o setor defensivo, o São Paulo tem o interesse em repatriar o zagueiro Doria, que atualmente joga pelo Atlas, do México. O Tricolor tem conversas com um representante do jogador, de 31 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Doria tem contrato no futebol mexicano até junho de 2027 e negocia uma saída antecipada do Atlas. Assim, vê uma possível volta ao São Paulo como uma boa oportunidade, segundo o jornalista Jorge Nicola. Afinal, em 2015, ele teve uma breve passagem pelo Morumbis, atuando em apenas 18 partidas, com dois gols marcados.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Agora, o Tricolor tenta destravar duas situações para avançar na contratação do zagueiro. A pedida salarial inicial do jogador está acima do que o clube paulista pretende pagar para um jogador da posição. Além disso, o São Paulo enfrenta concorrência por Doria. Aliás, o Internacional é um dos interessados no atleta.
Revelado pelo Botafogo, Doria jogou no clube até 2014, quando foi negociado com o Olympique de Marselha. No ano seguinte, atuou emprestado pelo São Paulo. Em seguida, defendeu Granada, da Espanha, e Yeni Malatyaspor, da Turquia.
Saiba Mais
- Esportes Leila Pereira defende gestão e explica planejamento do Palmeiras
- Esportes Entenda os cenários e o drama do Brasil na Kings League Nations
- Esportes Reunião por Gerson dura horas e Cruzeiro cita entraves: "Complexa"
- Esportes Flamengo reverte decisão e vence ex-volante Rômulo no TST
- Esportes De Brasília para a história: Igor Thiago quebra recorde de gols na Premier League
- Esportes Confira a lista de restaurantes, músicas e filmes favoritos de Ancelotti