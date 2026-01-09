Candangão 2026: Samambaia vai ao mercado e se permite sonhar

As movimentações do Samambaia deixaram uma coisa bem clara: o Cachorro Salsicha preparou uma equipe pronta para brigar pelo título de 2026. O mercado da bola samambaiense foi agitado, com nomes de peso para a disputa. Foram oito nomes anunciados e a contratação de um treinador conhecido nos gramados do DF para guiar o grupo que soma a juventude de alguns com a experiência de outros.
A principal novidade para a temporada era o centroavante Walter. Entretanto, o jogador com passagens por Fluminense, Internacional e Goiás, ficou menos de um mês vinculado ao Samambaia e acertou com Atlético de Alagoinhas, da Bahia.
Ex-Sobradinho, o meio-campista Pedro Talisca também está entre os reforços do Samambaia. O atleta de 28 anos disputou o Candangão ano passado enquanto defendia as cores do Leão da Serra. Ex-Gama e Ceilândia, Pablo Félix também foi um nome anunciado que surpreendeu os torcedores locais.
Com uma base sólida de atletas que foram campeões da segunda divisão regional enquanto estavam emprestados para o Aruc, foi mais fácil escolher as peças que faltavam. Léo Roquete é o dono da prancheta e quem vai caminhar com o Samambaia em busca do título. “O nosso planejamento foi iniciado com bastante antecedência, mapeando o elenco e definindo a metodologia a ser aplicada entre Diretoria e comissão técnica”, explicou.
A cada ano, o nível do Candangão fica mais elevado, a disputa passa a ser mais acirrada e os clubes investem cada vez mais. E uma coisa é certa: o Samambaia não deseja ficar de fora disso. Assim como o dos adversários, o Cachorro Salsicha tem objetivo e ambição: título.
"A torcida pode esperar uma equipe de muita entrega e comprometida em busca dos objetivos. Temos muita confiança nesse trabalho e esperamos entregar para os torcedores o tão sonhado calendário em 2027", projetou.
Elenco do Samambaia
Goleiros: Guilherme, José Lucas e Murilo
Laterais: Pablo Félix, Pedrinho, Caetano, Romário e Luan Vitor
Zagueiros: Kesley, Matheus Rodrigues e Pedrão
Volantes: Filipe Werley, Pedro Rocha, Regino e Schimaltz
Meio-campistas: Dandan, Jadilson, Gabriel Kersul, Lila, Neres, Nolasco, Talisca e Timbó
Atacantes: Diego Xavier, Etcheverry, Ian, Naruto, Gabriel Pedra, Victor Samuel, Vitor Xavier e Wisman
Técnico: Leonardo Roquete
*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini