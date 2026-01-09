Candangão 2026: O campeão Gama está ainda mais qualificado

Isolado como maior campeão do Distrito Federal, com 14 taças, o Gama chega revigorado para a temporada de 2026. No elenco, uma boa base da equipe campeã foi mantida, assim como o treinador Luiz Carlos Souza, vitorioso logo na primeira passagem pelo clube. A expectativa é repetir o feito do último ano, apostando na sequência do trabalho para ampliar a hegemonia.

O goleiro Renan Rinaldi, um dos heróis da conquista, renovou o contrato com o clube para a temporada de 2026 e outros nomes daquela final também permaneceram no elenco. Com uma equipe sólida, a maior dificuldade para Luiz Carlos será selecionar os jogadores para montar um time titular.

“Está todo mundo em um nível muito bom. Agora, é só uma questão de opção mesmo, de escolha para esse primeiro jogo. Trabalho muito de acordo com os adversários, então cada adversário requer um tipo de escalação, um jeito diferente de jogar, e a gente tem que ir sentindo o time a cada jogo”, explicou.

O caminho eles já conhecem, mas a cada ano o nível do futebol do Distrito Federal aumenta. No caminho certo, Luiz acredita e confia que é possível chegar à final mais uma vez. “Os times de Brasília investiram bastante. O Campeonato de Brasília sempre é um campeonato muito disputado, mas a gente tem a expectativa de tentar chegar na final para tentar garantir mais uma vez a vaga para o calendário”, idealizou.

Apesar do Gama ter um calendário cheio e, principalmente com o retorno à quarta divisão do Brasileirão, o comandante entende a importância do Candangão e que o torneio não pode ser deixado de lado.

“Eu não posso apostar todas as minhas fichas só na Série D usando o estadual como laboratório. Se você erra na Série D e não disputa a final no Campeonato Candango, você fica sem calendário de novo”, alertou.

Elenco do Gama

Goleiros: Renan Rinaldi, Gui, Angelo e Leandro Silva

Laterais: Toninho, Jonathan, Michel Henrique, Lucão, Gabriel Lima e Lucas Piauí

Zagueiros: Paulo Vitor, Darlan, Zulu e Wellington

Volantes: Russo, Moisés, David Lucas e Lúcio

Meio-campistas: Renato Soares, Álvaro, Lucas Lourenço e Danilinho

Atacantes: Henrique Almeida, Daniel Guerreiro, Luan, Ramon, Klenisson, Felipe Clemente e Kennedy

Técnico: Luís Carlos Carioca

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

