Candangão 2026: Paranoá opta por suspense sobre o elenco para a temporada

Para a temporada de 2026, paira um suspense no Paranoá. A Cobra Sucuri não deu pistas sobre as movimentações no mercado da bola. O único anúncio foi o retorno do treinador Klésio Borges, campeão invicto da Segundinha em 2021 com o clube. Até a estreia da equipe no sábado, contra o Aruc, às 16h, o torcedor terá apenas especulações sobre qual será o possível time a entrar em campo para a disputa do Candangão.

A parceria entre Klesio e Paranoá faz o torcedor sonhar com uma possível final do Candangão, tendo em vista a proximidade do professor de 55 anos com o clube. Outros times do DF também optaram por manter em segredo o elenco para a temporada, o que pode ser ou não uma estratégia para a disputa.

O pouco que se sabe até o momento é que a equipe segue firme na preparação para o torneio e fez um amistoso durante o mês de dezembro, contra um tradicional time amador da Samambaia, o Estrela Vermelha. Até naquela ocasião, os 11 jogadores iniciais não foram divulgados e o jogo-treino foi o único da equipe.

Elenco do Paranoá

Goleiros: Alex, Danilo David, Gabriel Feitosa, Gustavo Pereira e Márcio Fernandes

Laterais: João Vitor, Vitinho e Matheus Henrique

Zagueiros: Alex Augusto, Badio, Davi Basso e Moisés

Volantes: Bebeto e João Bernardo

Meio-campistas: David Weslley, Gabriel Gaúcho, Jotta, Léo Santos, Pedro Pires e Mateus Carvalho

Atacantes: Lopeu, Léo Mineiro, Renê Silva, João Marcelo e Paulinho

Técnico: Klésio Borges



*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

