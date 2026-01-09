Fluminense receberá R$ 4,5 milhões por venda de Gerson ao Cruzeiro

O Cruzeiro acertou a contratação do volante Gerson, que estava no Zenit, da Rússia. Com a negociação concretizada entre as partes, o Fluminense, que revelou o jogador para o futebol, terá direito a uma parte do valor em função do mecanismo de solidariedade da Fifa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

O Cruzeiro, afinal, comprou Gerson por 27 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões). Assim, a Raposa fechou a maior contratação da história do futebol brasileiro. Com isso, os 2,7% que o Fluminense tem sobre o valor fixo equivale a R$ 4,56 milhões na cotação atual. Caso o atleta atinja todas as metas estipuladas em contrato, o montante total destinado ao clube das Laranjeiras pode chegar a R$ 5,1 milhões.

Leia também: Globo muda estratégia e amplia transmissões da Copa do Mundo 2026

Pelas regras do mecanismo de solidariedade, o clube formador, neste caso, o Fluminense terá o benefício de um percentual do valor de uma negociação internacional entre 0,25% e 5%. O cálculo exato depende do tempo que o jogador passou em cada time entre os 12 e 23 anos de idade.

Gerson, afinal, chegou ao Fluminense aos 7 anos e foi vendido para a Roma, da Itália, aos 18 anos. Assim, o Tricolor sempre terá direito a 2,7% do valor de toda negociação internacional envolvendo o jogador até o fim de sua carreira. Em 2023, quando o Flamengo contratou o jogador, o Flu embolsou R$ 2,2 milhões na cotação da época.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Saiba Mais Esportes De Brasília para a história: Igor Thiago quebra recorde de gols na Premier League

De Brasília para a história: Igor Thiago quebra recorde de gols na Premier League Esportes Confira a lista de restaurantes, músicas e filmes favoritos de Ancelotti

Confira a lista de restaurantes, músicas e filmes favoritos de Ancelotti Esportes Reunião por Gerson dura horas e Cruzeiro cita entraves: "Complexa"



