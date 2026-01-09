Globo muda estratégia e amplia transmissões da Copa do Mundo 2026

O plano prevê a participação de 2026 criadores de perfis variados e selecionados para oferecer um mosaico de olhares sobre o campeonato - (crédito: Foto: Bob Paulino / Globo)

A Globo se prepara para as transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2026. Contudo, nesta edição, as partidas exibidas pela empresa não estarão apenas na TV aberta ou em seus tradicionais canais fechados. Em meio à forte disputa pelo mercado, a GE TV entrou na briga e também vai transmitir os jogos. As partidas serão exibidas em seu canal FAST, voltado para TVs conectadas. Assim, os jogos estarão disponíveis no Globoplay, além de diferentes parceiros e plataformas de distribuição. Vale ressaltar que, no YouTube, os direitos são exclusivos da CazéTV.

Afinal, pelo acordo já assinado, a Globo terá direito a 54 partidas, com liberdade para exibição em diferentes plataformas. Contudo, o YouTube não está entre elas. A CazéTV tem direitos neste pacote.

Estados Unidos, México e Canadá sediarão a Copa do Mundo. Pela GE TV, a Globo terá o narrador Jorge Iggor no comando das transmissões, além da apresentadora e comentarista Mariana Spinelli.

Globo e mais de dois mil influenciadoras

A Globo elaborou, em parceria com o Play9 Content Group, um projeto que pretende reunir mais de dois mil influenciadores na cobertura da Copa do Mundo de 2026. Trata-se de uma estratégia das empresas em expandir suas atuações no cenário digital durante o torneio, conectando diferentes públicos a partir de múltiplas linguagens e formatos.

O plano prevê a participação de 2026 criadores de perfis variados e selecionados para oferecer um mosaico de olhares sobre o campeonato. Ou seja, que contemplem estilos de vida distintos, referências culturais e interesses que dialogam com um público amplo.

