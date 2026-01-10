Lucas Braathen leva a prata no slalom gigante e vai ao pódio na Copa do Mundo

Além de 60 pontos no ranking, que o colocam na segunda posição a menos de um mês dos Jogos Olímpicos de Inverno, e de levar R$ 158 mil em dinheiro, o brasileiro também recebeu uma caixa de bombons no pódio - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)

Três dias depois de ver a medalha escapar por três centésimos na etapa de Madonna di Campiglio da Copa do Mundo de esqui alpino, na Itália, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen não se abateu e voltou ao pódio na manhã deste sábado, na etapa de slalom gigante de Adelboden, na Suíça, a sexta das nove etapas do circuito.

Este foi o primeiro pódio do esquiador filho de pai norueguês e mãe brasileira na etapa suíça. Ele chegou apenas 0s49 atrás do agora pentacampeão e recordista Marco Odermatt, que superou a sequência de quatro vitórias do sueco Ingemar Stenmark, entre 1979 e 1982, na pista de Chuenisbaergli. O francês Leo Anguenot completou o pódio.

Além de 60 pontos no ranking, que o colocam na segunda posição a menos de um mês dos Jogos Olímpicos de Inverno, e de levar R$ 158 mil em dinheiro, o brasileiro também recebeu uma caixa de bombons no pódio - prêmio oferecido a todos os esquiadores que conseguem completar a segunda descida, prejudicada pela diminuição da luz, quando o sol já se pôs atrás das montanhas próximas.

Lucas Braathen completou as duas descidas em 2min31s72 - foi o segundo colocado na primeira e quarto na segunda - para conquistar o terceiro pódio na temporada, após o ouro em Levi, na Finlândia, no slalom, e a prata em Alta badia, na Itália, no slalom gigante.

O brasileiro volta à pista de Adelboden neste domingo, para a disputa do slalom. A primeira descida será às 6h30 (horário de Brasília), enquanto a segunda está agendada para 9h30, com transmissão da Disney+.