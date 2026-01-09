Gerson chega na Toca da Raposa e é recebido com festa de torcedores

Gerson chegou na Toca da Raposa e foi recebido com festa dos torcedores - (crédito: Foto: Reprodução)

Reforço do Cruzeiro, Gerson chegou na Toca da Raposa nesta sexta-feira (9) e foi recebido com muita festa de centenas torcedores. O jogador, de 28 anos, desembarcou em Belo Horizonte e seguiu para o centro de treinamento do clube mineiro, onde passou por exames médicos e assinou contrato até o fim de 2029.

Gerson chegou em voo fretado, no avião do dono da SAF, Pedro Lourenço. O Cruzeiro desembolsou 27 milhões de euros (cerca de R$ 129 milhões), mais três milhões de euros em bônus (R$ 18 milhões), junto ao Zenit, da Rússia, para contratar Gerson. Assim, na chegada o jogador admitiu estar muito feliz por retornar ao Brasil.

"Estou muito feliz. Agradeço toda a diretoria do Cruzeiro pelo esforço que fez para minha vinda. Obrigado a todos", disse o meia.

A negociação foi longa. Desde dezembro, o Cruzeiro tinha esperança. Contudo, o Zenit fez jogo duro. Inicialmente, pediu 40 milhões de euros, mas a Raposa conseguiu reduzir a pedida. Na segunda proposta, ofereceu 25 milhões de euros, rejeitada inicialmente. Entretanto, aceitou a contraproposta dos russos.

Revelado pelo Fluminense, Gerson teve duas passagens marcantes pelo Flamengo e também pelo futebol europeu, onde atuou pela Roma, da Itália, Olympique de Marselha, da França, além do Zenit, da Rússia. No futebol russo, assim como nos outros, o jogador não conseguiu se adaptar. Para piorar, sofreu com lesões. Assim, disputou apenas 12 jogos e marcou um gol.