Com novidade nos desafios, Maratona Brasília 2026 abre inscrições

Corrida mais tradicional do calendário do Distrito Federal, a Maratona Brasília está com inscrições abertas para a temporada 2026. Realizada na Esplanada dos Ministérios e percorrendo monumentos emblemáticos da cidade, a edição ocorrerá entre 18 e 21 de abril (um dia a mais em relação às últimas), prometendo novidades e muita festa em prol do esporte. Os competidores podem garantir as vagas por meio do site Brasíl Corrida, até a data-limite de 16 de abril.

Em 2026, a Maratona Brasília será ainda mais especial, com percursos de complexidades distintas. O evento começa no sábado, 18 de abril, com a Corrida Kids (50 a 300 metros, destinados a atletas infantis) e 5 km. No domingo (19/4), entram em cena as distâncias de 5 km e 10 km. No dia seguinte, os 5 km se repetem, além da edição de 21 km (meia maratona).

A data do aniversário de Brasília será a mais ampla. Em 21 de abril, os corredores terão à disposição etapas de 3 km (caminhada), 5 km, 10 km e 21 km, além da distância de 42,195 km, marcando o ápice da Maratona. Repetindo o sucesso das edições anteriores, a prova de 2026 contará com três desafios, um deles inédito, permitindo aos atletas participarem de múltiplas etapas e conquistarem medalhas extras.

O Desafio BSB 66 anos engloba as distâncias de 21 km (em 20 de abril) e 42 km (no dia seguinte, no aniversário da cidade). O Desafio JK abrange a distância de 21 km percorrida por dois dias seguidos. A novidade será a mais ampla de todas. No Desafio Brasília Sem Limites, os corredores são incentivados a correrem 5 km no dia 18, 10 km no dia 19, 21 km, no dia 20 e 42 km no dia 21. Quem concretizar a façanha receberá uma medalha exclusiva de condecoração.

Quem garantir uma das vagas na Maratona Brasília terá direito ao kit atleta, com camiseta oficial da corrida, ecobag, número de peito e medalha pós-prova. Desde a primeira edição, em abril 1991, a Maratona Brasília tornou-se um símbolo de superação e resistência, desafiando atletas a percorrerem as principais vias da cidade. O evento passou por um hiato de 25 anos, até a retomada na temporada 2023. A nova edição será a quarta consecutiva.

Presente no calendário oficial de comemorações do aniversário da capital federal há dois anos, a Maratona Brasília é uma realização da Social Prevencionista. A promoção do evento é organizada pelo Correio Braziliense, a Clube FM e a TV Brasília.

Confira os dias e os desafios

18/4 (sábado): Corrida Kids (50 a 300 metros) e 5 km

19/4 (domingo): 5 km e 10 km

20/4 (segunda-feira): 5 km e 21 km

21/4 (terça-feira): 3 km (caminhada), 5 km, 10 km, 21 km e 42 km

Desafio BSB 66 anos: 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

Desafio JK: 21 km (no dia 20) + 21 km (no dia 21)

Desafio Brasília sem limites (novidade): 5 km (no dia 18) + 10 km (no dia 19) + 21 km (no dia 20) + 42 km (no dia 21)

Inscrições: www.brasilcorrida.com.br