Internacional fecha com lateral Victor Jesus, do Cruzeiro, por dois anos

O Internacional segue movimentando o mercado para reforçar o elenco neste início de 2026. O clube gaúcho fechou a contratação do lateral-direito Victor Jesus, jovem promessa de 19 anos que defendia o Cruzeiro. O atleta já desembarcou em Porto Alegre e assinará um contrato válido por duas temporadas. A expectativa é que a comissão técnica integre o jogador em breve ao grupo que disputará o Campeonato Gaúcho.

Esta é a segunda contratação confirmada pelo Colorado para a temporada, somando-se ao acerto com o meia Paulinho, ex-Vasco, anunciado também nesta sexta-feira. A direção colorada continua ativa no mercado e busca ainda um zagueiro, um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante.

Dispensado pelo rival do Internacional

A trajetória de Victor Jesus possui capítulos curiosos. Antes de brilhar na base cruzeirense, o Grêmio dispensou o atleta, o que o levou a acertar com o time mineiro em 2021 para integrar o sub-17. Na Toca da Raposa, ele assinou seu primeiro contrato profissional e consolidou-se no sub-20 em 2024. No ano passado, o lateral disputou 33 jogos, marcou um gol e deu uma assistência.

O currículo do novo reforço colorado ostenta passagens importantes pela Seleção Brasileira de base. Victor Jesus foi titular da equipe sub-17 que conquistou o Torneio de Montaigu, na França, em 2022. Naquela campanha vitoriosa, ele atuou ao lado de nomes que hoje brilham no cenário mundial, como Endrick, jogador do Real Madrid emprestado ao Lyon, e Luís Guilherme, meia ex-West Ham, hoje no Sporting.



