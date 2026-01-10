Video: jogador agride colega do proprio time durante amistoso

A situação ocorreu enquanto os jogadores executavam uma ação de pressão defensiva - (crédito: Reprodução de vídeo)

Um episódio de violência marcou o amistoso entre Lugano (Suíça) e Viktoria Plzen (Chéquia). O atacante Kevin Behrens, do time suíço, agrediu o próprio companheiro de equipe, Georgios Koutsias, em um lance que não apresentou relação direta com a disputa de bola.

A situação ocorreu enquanto os jogadores executavam uma ação de pressão defensiva. No entanto, em vez de seguir o movimento coletivo, Behrens alterou abruptamente sua trajetória e partiu em direção a Koutsias. Como resultado, o companheiro foi atingido de forma brusca e caiu após o contato violento.

Veja o vídeo:

Kevin Behrens (Lugano, ex Union Berlin, Wolfsburg) griff einen seiner Teamkollegen in Testspiel gegen Viktoria Plze?. pic.twitter.com/IkYet6GYqV — MartySGD???????????????? (@Martineznek3) January 9, 2026





Imediatamente, outros atletas intervieram. Behrens pediu substituição demonstrando irritação com outros colegas. Ainda assim, o episódio chamou a atenção pela ausência de provocação aparente e pelo contexto de um jogo sem caráter competitivo oficial.

Depois do término da partida, o Lugano se pronunciou. Em nota oficial, o clube afirmou que tratará o caso internamente e, além disso, avaliará possíveis sanções disciplinares. A diretoria também fez questão de reprovar publicamente a atitude. Segundo o comunicado, a instituição "condena de forma veemente o incidente envolvendo Kevin Behrens e Georgios Koutsias".

Além do episódio recente, Behrens já carrega um histórico de controvérsias fora das quatro linhas. Anteriormente, o jogador esteve no centro de uma polêmica ao ser acusado de homofobia, após se recusar a vestir uma camisa com as cores do movimento contra a homofobia. "Não vou vestir essa m… gay", disse Behrens na ocasião.

