Carioca-2026: favoritos, surpresas, formato e mais

Com redução de datas por conta do calendário intenso e sem tempo de testes, o Campeonato Carioca 2026 está de cara nova, com formato novo e também a volta da premiação. Apesar das críticas de todo ano, a competição segue com o charme de sempre. O torneio terá início neste domingo (11) com uma partida antecipada da quinta rodada, abrindo a temporada do futebol no Rio de Janeiro. Já os confrontos da primeira rodada estão marcados para a quarta e a quinta-feira (14 e 15).

Dinastia Fla-Flu

O atual campeão é o Flamengo. O rubro-negro tem 39 títulos e é o maior vencedor da história do Carioca. Logo atrás vem o Fluminense com 33 conquistas. Os outros dois gigantes do estado aparecem distantes da dupla Fla-Flu. O Vasco tem 24 canecos, enquanto o Botafogo venceu o Carioca em 21 oportunidades.

O Vasco amarga o maior jejum entre os quatro grandes do Rio. O último título estadual dos vascaínos aconteceu em 2016, quando venceu o Botafogo na decisão e confirmou o bicampeonato. O Alvinegro, por sua vez, deu o troco no rival em 2018. O Gigante da Colina teve uma nova oportunidade de conquistar o Carioca em 2019, mas foi superado pelo Flamengo. Nos últimos três anos, chegou à semifinal, mas caiu quatro vezes para o Rubro-Negro em 2022, 2023 e 2025, além do Nova Iguaçu, em 2024.

Possíveis surpresas

Em um torneio curto como o Carioca, uma sequência positiva pode mudar completamente o cenário. Entre os clubes fora do grupo dos grandes, o Volta Redonda é o nome que mais chama atenção. A equipe do interior costuma ser organizada, competitiva e difícil de bater, especialmente em jogos decisivos. Embora o título seja improvável, o Voltaço tem potencial para atrapalhar favoritos e avançar nas fases.

Além de Volta Redonda, Nova Iguaçu também pode surpreender os grandes do Carioca e agora tornou-se SAF. No entanto, não houve investimento externo ao clube da Baixada Fluminense. Já a Portuguesa, por sua vez, quer fazer bonito após o centenário, enquanto o Boavista mudou sua identidade visual em 2025 e busca manter crescimento dentro das quatro linhas.

Onde assistir

Detentora de todos os direitos de transmissão do estadual, a Globo exibirá os jogos sem divisão com outras emissoras. A TV Globo e a GeTV, portanto, irão transmitir uma partida por rodada, enquanto o Sportv exibirá dois jogos a cada rodada. O Premiere, assim, disponibilizará todos os confrontos do campeonato.

Entre 11 de janeiro e 8 de março, a TV Globo, aliás, exibirá pelo menos dez partidas em sinal aberto para grande parte do país.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega ao Carioca 2026 com o moral elevado após um 2025 histórico, mantendo a estabilidade com a renovação de Filipe Luís até 2027. A estratégia inicial foca no uso do elenco Sub-20 nas primeiras rodadas, preservando as estrelas para a Supercopa e a Recopa em fevereiro. Com um orçamento bilionário, a diretoria prioriza reforços pontuais e a manutenção da base campeã. O atacante Pedro já antecipou sua reapresentação, sinalizando o foco total na temporada. A estreia oficial ocorre neste domingo (11/01), contra a Portuguesa, em Volta Redonda.

Chegadas : Vitão (zagueiro ex-Internacional, primeira contratação oficial). Marcos Antônio (volante da Lazio, em pauta para reforçar o meio).

: Vitão (zagueiro ex-Internacional, primeira contratação oficial). Marcos Antônio (volante da Lazio, em pauta para reforçar o meio). Saídas: Matheus Cunha (Cruzeiro); Juninho (Pumas-MEX); Cleiton (Wolfsburg-GER); Pablo (São Bernardo), Carlinhos (Remo), Matías Viña.

Como chega o Fluminense

O Fluminense inicia a competição sob o comando do técnico argentino Luis Zubeldía, que busca reforçar sua filosofia após assumir o time no fim da temporada passada. O clube foca em um elenco experiente e equilibrado, tendo como grande destaque a contratação impactante do lateral Guilherme Arana. A estratégia para o estadual envolve a utilização de jovens de Xerém nas rodadas iniciais para preservar os titulares, que focam na preparação física após um 2025 intenso. No entanto, a principal missão é observar jogadores que tiveram poucas oportunidades na temporada passada e que podem agregar em 2026.

Chegadas : Guilherme Arana (ex-Atlético-MG, principal reforço); Jemmes (zagueiro destaque do Mirassol); Lelê (volta de empréstimo), Terans (volta de empréstimo).

: Guilherme Arana (ex-Atlético-MG, principal reforço); Jemmes (zagueiro destaque do Mirassol); Lelê (volta de empréstimo), Terans (volta de empréstimo). Saídas: Lavega (empréstimo ao Coritiba), Manoel, Thiago Silva (Porto), Thiago Santos (Coritiba), Dohmann (Houston Dynamo)

Como chega o Botafogo

O Botafogo inicia 2026 sob uma nova filosofia com o técnico argentino Martín Anselmi, contratado para substituir Davide Ancelotti. Após um 2025 de altos e baixos, o clube encara o Carioca como um laboratório para implementar o esquema tático de Anselmi antes do início precoce do Brasileirão. Além disso, a diretoria lida com um transfer ban da FIFA e busca acordos para regularizar novos nomes. A pré-temporada no CT Lonier prioriza a parte física, e o time também vai estrear com uma mescla de reservas e jovens no dia 15 de janeiro, contra a Portuguesa. O objetivo principal é retomar o protagonismo estadual após amargar o nono lugar na última edição. A expectativa gira em torno da adaptação rápida ao estilo ofensivo do novo comandante.

Chegadas : Lucas Villalba (atacante, ex-Nacional-URU); Riquelme (zagueiro, ex-Sport); Ythallo (zagueiro, ex-São Paulo); Martín Anselmi (treinador).

: Lucas Villalba (atacante, ex-Nacional-URU); Riquelme (zagueiro, ex-Sport); Ythallo (zagueiro, ex-São Paulo); Martín Anselmi (treinador). Saídas: Davide Ancelotti, Marlon Freitas (Palmeiras), Gabriel Bahia, Lucas Halter (Houston Dynamo), Mastriani, Cuiabano (Nottignham Forest), Jeffinho (empréstimo encaminhado para clube chinês).

Como chega o Vasco

O Vasco inicia o Campeonato Carioca de 2026 em meio a uma reformulação de elenco liderada pelo técnico Fernando Diniz, que busca consolidar seu estilo de jogo após a permanência na Série A. A diretoria foca em reduzir a folha salarial, rescindindo com nomes que não renderam e buscando atletas com perfil de "oportunidade de mercado". Assim como todos os anteriores, o time deve ter uma base mista, dando chances a jovens nas primeiras rodadas. A grande aposta para o setor ofensivo é a chegada do colombiano Johan Rojas, reforçando a legião estrangeira do clube. O Cruz-Maltino estreia no dia 15 de janeiro, em São Januário, contra o Maricá.

Chegadas : Johan Rojas (meia-atacante, Monterrey-MEX); Alan Saldivia (zagueiro, Colo-Colo); Fuzato (goleiro, retorno de empréstimo); Lucas Freitas (zagueiro, retorno de empréstimo).

: Johan Rojas (meia-atacante, Monterrey-MEX); Alan Saldivia (zagueiro, Colo-Colo); Fuzato (goleiro, retorno de empréstimo); Lucas Freitas (zagueiro, retorno de empréstimo). Saídas: Jean David (contrato rescindido); Mauricio Lemos, Paulinho (fim de contrato); Maicon (Coritiba), Lucas Oliveira (Mirassol)

Estreias

A abertura oficial do Cariocão, portanto, ocorre no domingo (11), em duelo pela quinta rodada. Atual campeão, o Flamengo enfrenta a Portuguesa às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Na quarta-feira (14), começam os jogos da primeira rodada. Às 19h, o Fluminense recebe o Madureira, inicialmente no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Mais tarde, às 21h30, o Vasco estreia diante do Maricá, em São Januário. No mesmo horário, o Flamengo entra em campo pela primeira rodada contra o Bangu, em Moça Bonita.

Encerrando a rodada, na quinta-feira (15), o Botafogo, aliás, faz sua estreia contra a Portuguesa, às 19h, no estádio Luso-Brasileiro.

Regulamento

Nesta temporada, os 12 times jogarão em um novo formato. Em vez do turno único, as equipes serão divididas em dois grupos de seis, enfrentando a chave oposta. Ao fim da primeira fase, o time de melhor campanha geral será o campeão da Taça Guanabara.

Os quatro primeiros de cada grupo, portanto, avançam às quartas de final, que serão em jogo único. Já os dois últimos, vão para o "Grupo X", em que todos se enfrentam em dois turnos e o de menor pontuação será rebaixado para a Série A2. Aliás, o campeão da Taça Rio será definido entre os perdedores das quartas de final. As equipes jogarão semifinal e final em jogo único.

Na semifinal do Campeonato Carioca, o duelo será de ida e volta. Por fim, a grande decisão volta a ser em uma única partida.

Grupo A : Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu.

: Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Portuguesa e Bangu. Grupo B: Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boavista e Nova Iguaçu.

Premiação

Uma novidade, aliás, é a volta de premiações por desempenho esportivo. Parte da fatia do bolo de televisão e de receitas comerciais passa a ser distribuída por classificações às quartas de final, semis, campeão e vice, e até taça Guanabara. Só o título Carioca passa a dar R$ 10 milhões ao campeão. Com isso, haverá uma redução substancial das cotas fixas recebidas pelos clubes que eram estabelecidas em contratos pela Brax.

Tabela do Carioca 2026

Estádios com asterisco (*) estão sem os laudos técnicos

1ª RODADA

Volta Redonda x Boavista — 14/jan (17h) – Raulino de Oliveira

Transmissão : Premiere

: Premiere Fluminense x Madureira — 14/jan (19h) – Luso Brasileiro*

Transmissão : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Bangu x Flamengo — 14/jan (21h) – Moça Bonita*

Transmissão : Globo e Premiere

: Globo e Premiere Sampaio Corrêa x Nova Iguaçu — 15/jan (17h) – Lourival Gomes*

Transmissão : Premiere

: Premiere Portuguesa x Botafogo — 15/jan (19h) – Luso Brasileiro*

Transmissão : Premiere

: Premiere Vasco da Gama x Maricá — 15/jan (21h30) – São Januário

Transmissão: GeTV, Sportv e Premiere

2ª RODADA

Boavista x Fluminense — 17/jan (18h30) – Elcyr Resende*

Transmissão : Premiere

: Premiere Bangu x Madureira — 17/jan (18h30) – Moça Bonita*

Transmissão : Premiere

: Premiere Volta Redonda x Flamengo — 17/jan (21h30) – Raulino de Oliveira*

Transmissão : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Vasco da Gama x Nova Iguaçu — 18/jan (18h) – São Januário

Transmissão : Globo e Premiere

: Globo e Premiere Sampaio Corrêa x Botafogo — 18/jan (20h30) – Lourival Gomes*

Transmissão : GeTV, Sportv e Premiere

: GeTV, Sportv e Premiere Portuguesa x Maricá — 18/jan (20h30) – Luso Brasileiro*

Transmissão : Premiere

: Premiere 3ª RODADA

Maricá x Bangu — 21/jan (17h) – João Saldanha*

Transmissão : Premiere

: Premiere Botafogo x Volta Redonda — 21/jan (19h) – Nilton Santos*

Transmissão : Premiere

: Premiere Flamengo x Vasco da Gama — 21/jan (21h30) – Maracanã

Transmissão : Globo, GeTV, Sport e Premiere

: Globo, GeTV, Sport e Premiere Madureira x Sampaio Corrêa — 22/jan (17h) – Conselheiro Galvão*

Transmissão : Premiere

: Premiere Boavista x Portuguesa — 22/jan (19h) – Elcyr Resende*

Transmissão : Premiere

: Premiere Nova Iguaçu x Fluminense — 22/jan (21h30) – A definir

Transmissão: Sportv e Premiere

4ª RODADA

Botafogo x Bangu — 24/jan (21h) – Nilton Santos*

Transmissão : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Fluminense x Flamengo — 25/jan (18h) – Maracanã

Transmissão : Globo, GeTV e Premiere

: Globo, GeTV e Premiere Boavista x Vasco da Gama — 25/jan (20h30) – Elcyr Resende*

Transmissão : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Madureira x Portuguesa — 26/jan (17h) – Conselheiro Galvão*

Transmissão : Premiere

: Premiere Nova Iguaçu x Volta Redonda — 26/jan (21h30) – Jânio Moraes

Transmissão : Premiere

: Premiere Maricá x Sampaio Corrêa — 27/jan (17h) – João Saldanha*

Transmissão : Premiere

: Premiere 5ª RODADA

Flamengo x Portuguesa — 11/jan (18:00) – Raulino de Oliveira*

Transmissão : Globo e Premiere

: Globo e Premiere Sampaio Corrêa x Boavista — 30/jan (19h) – Lourival Gomes*

Transmissão : Premiere

: Premiere Nova Iguaçu x Bangu — 30/jan (21h30) – Jânio Moraes

Transmissão : Premiere

: Premiere Madureira x Vasco da Gama — 31/jan (21h) – A definir

Transmissão : GeTV, Sportv e Premiere

: GeTV, Sportv e Premiere Botafogo x Fluminense — 01/fev (20h30) – Nilton Santos*

Transmissão : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Maricá x Volta Redonda — 02/fev (17h) – João Saldanha*

Transmissão: Premiere

6ª RODADA

Portuguesa x Nova Iguaçu — 07/fev (17h) – Luso Brasileiro*

Transmissão : Premiere

: Premiere Bangu x Boavista — 07/fev (18h30) – Moça Bonita*

Transmissão : Premiere

: Premiere Flamengo x Sampaio Corrêa — 07/fev (21h) – Maracanã

Transmissão : Sportv e Premiere

: Sportv e Premiere Volta Redonda x Madureira — 08/fev (17h) – Raulino de Oliveira*

Transmissão : Premiere

: Premiere Vasco da Gama x Botafogo — 08/fev (18h) – A definir

Transmissão : Globo e Premiere

: Globo e Premiere Fluminense x Maricá — 08/fev (20h30) – Maracanã

Transmissão: GeTV, Sportv e Premiere

