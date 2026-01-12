Real Madrid demite Xabi Alonso e já anuncia substituto

Xabi Alonso não é mais técnico do Real Madrid - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (12/1) a saída de Xabi Alonso do cargo de treinador do clube. Minutos depois do comunicado, os Merengues anunciaram o substituto: o ex-jogador da equipe Álvaro Arbeloa, de 42 anos. O novo comandante estava à frente do Castilla, time B da equipe de Madri.

Xabi não resistiu à derrota mais recente do time branco da capital. Nesse domingo (11/1), Los Blancos acabaram derrotados pelo grande rival, o Barcelona, por 3 x 2. A partida foi válida pela decisão da Supercopa da Espanha, e marcou a segunda conquista consecutiva do torneio por parte do clube catalão.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, figura importante no noticiário do futebol europeu, a partida era vista como um teste decisivo para o técnico espanhol aos olhos da diretoria madridista. Após a derrota, portanto, houve o desligamento, acontecido em "comum acordo" entre técnico e instituição. O ex-meio campista do Real Madrid encerra a passagem como técnico do time principal após 34 partidas, com 24 vitórias, quatro empates, seis derrotas e 74,5% de aproveitamento.

Confira o comunicado do Real Madrid

O Real Madrid C.F. anuncia que, em comum acordo entre o clube e Xabi Alonso, foi decidido encerrar seu vínculo como treinador da equipe principal.

Xabi Alonso sempre terá o carinho e a admiração de todos os torcedores do Real Madrid, pois é uma lenda do clube e sempre personificou os valores do Real Madrid. O Real Madrid sempre será a sua casa.

O clube agradece a Xabi Alonso e a toda a sua comissão técnica pelo trabalho e dedicação durante este período e deseja-lhes muita sorte nesta nova etapa de suas vidas.



