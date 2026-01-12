NBB: Brasília derrota o Caxias do Sul e alcança 16 vitórias

O armador argentino do Brasília, Facundo Corvalán, foi o destaque da partida, com 21 pontos na conta - (crédito: LS Markes)

Jogar a primeira partida do ano em casa pelo Novo Basquete Brasília (NBB) fez bem ao Brasília. O time do Distrito Federal recebeu o Caxias do Sul (12/1) no Ginásio Nilson Nelson e triunfou por 77 x 65. O resultado amplia a sequência positiva da equipe comandada por Dedé Barbosa. Agora, são 16 vitórias em 21 partidas e a quinta colocação. O Flamengo lidera a disputa (21-3), seguido de Franca (21-3), Pinheiros (17-4) e Minas (17-4).

Foi uma partida na qual o Brasília precisou exercer o jogo coletivo para superar início complicado de partida. O primeiro quarto foi o mais difícil para o representante da capital federal. Os gaúchos fecharam a primeira parcial com vantagem de 15 x 7. Os anfitriões foram frios para colocarem 19 x 12 no segundo, 34 x 22 no terceiro e 17 x 16 no último período.

O armador Facundo Corvalán foi o cestinha da partida, com 21 pontos na ponta. O Caxias do Sul, inclusive, é uma das vítimas preferidas do argentino do Brasília. No encontro entre as equipes pelo primeiro turno, em novembro, Corvalán bateu recorde pessoal ao anotar 26 no triunfo por 96 x 64. Nesta segunda-feira, o destaque do lado visitante foi Shamell Jermaine Stallworth, ala americano, com 16.

O Brasília volta à quadra na sexta-feira (16/1), às 19h30, na visita ao Osasco. O próximo compromisso do Caxias do Sul será daqui a sete dias, no dia 19, quando recebe o Bauru, às 19h30.

Dos dois lados, um Barbosa segurava a prancheta. Dedé para o Brasília, e Rodrigo para o Caxias do Sul. Além da coincidência de sobrenome, os treinadores se comportavam de forma parecida, impacientes com a quantidade de erros das equipes. O primeiro quarto foi de um duelo desconcertado, mas foi o time do DF que viu os visitantes abrirem oito pontos de vantagem (15 x 7).

Matheus Buiú foi o homem que devolveu o Brasília para o jogo. O ala marcou seis pontos seguidos para a equipe. O terceiro quarto mostrou o quão forte o Brasília Basquete é em casa. Pela primeira vez, a equipe saiu na frente no marcador, com seis pontos a mais. Corvalán puxou a responsabilidade e tomou as rédeas da partida.

No Ginásio Nilson Nelson, os extraterrestres iam brilhando em quadra, destinados a vencer. A equipe de Dedé Barbosa conquistou o domínio do jogo e soube controlar as ações na reta final. Com um segundo tempo espetacular, a equipe da capital conquistou a 16ª vitória na disputa com mais de seis mil pessoas acompanhando o duelo.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

