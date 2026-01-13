Corinthians negocia a contratação de atacante do Al-Hilal

Kaio César disputou apenas seis partidas como titular nesta temporada - (crédito: Foto: Divulgação / Al Hilal)

Após eliminar o transfer ban e ficar livre para inscrever reforços, o Corinthians abriu negociações com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para a contratação do atacante Kaio César. Aos 21 anos, o jogador atua pelas pontas, uma das carências identificadas pela comissão técnica alvinegra.



O jovem tem contrato até o meio de 2028 com os sauditas. O Corinthians prioriza contratações sem custos e tenta a aquisição por empréstimo.

O interesse em Kaio César não é novidade no Timão. Afinal, em 2025, o clube buscou acordo pelo atacante, mas esbarrou no transfer ban e na falta de acerto com o Al-Hilal. A "ESPN" divulgou inicialmente a nova investida alvinegra.

Na atual temporada, Kaio César não vem tendo muitas oportunidades. Afinal, disputou apenas seis partidas como titular e deseja ter mais minutos em campo. Dessa maneira, vê como positiva uma possível transferência para o futebol brasileiro.

O atacante é cria da base do Coritiba e passou também por Vitória de Guimarães, de Portugal, antes de desembarcar na Arábia Saudita para assinar com o Al-Hilal. O Corinthians fechou com três reforços até o momento para a temporada 2026: o zagueiro Gabriel Paulista, o lateral-direito Pedro Milans e o meia Matheus Pereira.