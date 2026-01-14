Flamengo é o clube brasileiro com mais jogadores revelados na elite da Europa

Revelado no Flamengo, Vini Jr é um dos astros do Real Madrid - (crédito: Foto: Denis Doyle/Getty Images)

O Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) divulgou nesta quarta-feira (14) a lista dos clubes com mais jogadores revelados em atividade nas cinco principais ligas da Europa. O ranking, é claro, é dominado pelos próprios europeus. Contudo, há intrusos. Entre eles, o Flamengo, único brasileiro presente no top 50.

O Barcelona, da Espanha, lidera o ranking com 40, seguido de perto pelo arquirrival Real Madrid, com 35. Contudo, os ingleses são quem dominam a lista. Afinal, são quatro representantes apenas entre os dez primeiros: Chelsea (6º), Manchester United (8º), Manchester City (9º) e Arsenal (10º). Os franceses PSG e Rennes, o Ajax, da Holanda, e a Real Sociedad, da Espanha, completam o top 10.

Além do Flamengo, apenas mais dois clubes sul-americanos aparecem: os argentinos River Plate, em 38º com 12, e o Boca Juniors, em 51º com 10. Nenhum outro brasileiro aparece na lista, embora clubes como Fluminense, Palmeiras e São Paulo sejam conhecidos na Europa por produzirem muitos talentos.

Entre os principais jogadores revelados pelo Flamengo em atividade na elite da Europa estão nomes como Vini Jr, um dos destaques do Real Madrid, da Espanha; Lucas Paquetá, do West Ham, e João Gomes, do Wolverhampton, da Inglaterra; e Wesley, da Roma, da Itália. Aliás, há conversas para repatriar Paquetá.