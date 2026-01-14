Paquetá avisa a técnico do West Ham desejo de voltar ao Flamengo

Lucas Paquetá ainda negocia com o Flamengo; vai dar casamento? - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O meia Lucas Paquetá comunicou nesta quarta-feira (14/1) ao técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, seu desejo de retornar ao Flamengo. Já acertado em termos com o Rubro-Negro, o jogador faz sua parte para tentar convencer a equipe inglesa a negociar com a diretoria carioca.

Segundo o canal "Voz do Ninho", o craque se reuniu com o comandante português para buscar uma liberação. West Ham e Flamengo, dessa forma, terão reunião na sexta-feira (16/1) para uma rodada de conversas. A equipe inglesa, aliás, pede 60 milhões de euros (cerca de R$ 376 milhões no câmbio atual).

O Flamengo, por sua vez, inicialmente pensou em oferecer 35 milhões de euros (R$ 219 milhões), algo ainda distante do que os Hammers desejam. Um trunfo para o Mais Querido é a vontade do jogador em retornar ao clube que o revelou. A última reunião entre as partes foi na última segunda-feira (12/1).

Lucas Paquetá, que tem 25 partidas e seis gols na temporada 2025/26, não atua desde o dia 6 de janeiro. Dessa forma, lesionado, não atuou no último compromisso da equipe londrina, em vitória por 2 a 1 sobre o QPR, pela FA Cup, no domingo (11/1). Ele não treinou nas últimas duas atividades, sendo um provável desfalque para o clássico de Londres contra o Tottenham, no sábado (17/1), pela Premier League.