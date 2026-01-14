Ex-jogador da Premier League abre loja de Donuts com o irmão, ex-Liverpool

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Jonathan Benteke abriu uma loja de donuts, em Luxemburgo, e colocou a vida empresarial no ponto central das principais metas para o futuro. Ex-atacante com passagem pontual pela Premier League, o belga apresentou publicamente o negócio de confeitaria, que mantém em parceria com o irmão, como seu novo campo de atuação fora do futebol.

A iniciativa marca a entrada formal de Benteke no setor gastronômico por meio de um modelo de franquia. O ex-jogador explicou que detém os direitos exclusivos da marca no território luxemburguês, em formato máster, e que já recebe contatos de interessados em abrir novas unidades.

"Em vez de marcar gols, agora estou pronto para oferecer às pessoas alternativas deliciosas", diz Benteke. Antes da abertura da loja, o belga estruturou a transição com investimentos e planejamento financeiro. Ele afirmou que começou a investir cedo e decidiu diversificar após alguns anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Desde os 21 anos, invisto toda a minha renda em imóveis. Há dois anos, senti a necessidade de diversificar. E ouvi falar dessa franquia. Fiz algumas pesquisas e o modelo de franquia me atraiu como uma forma de diversificar usando um sistema comprovado e consolidado que precisava ser replicado", explicou.

Como tudo começou

Após pintar como a ideia surgiu, Jonathan explicou os processos que enfrentou antes de por o negócio efetivamente em prática. "Fui à feira de franquias em Paris, conversei com pessoas e conheci alguém que se tornou um amigo, Geoffrey, que assessora pessoas com base em seus orçamentos e objetivos", e prosseguiu:

"Assim que começou: abertura de contas, constituição de empresas, negociação da localização… Principalmente porque se trata de uma franquia máster: tenho direitos exclusivos da marca em Luxemburgo. Inicialmente, queria abrir a franquia eu mesmo, para dominar os aspectos do franchising, e agora já recebo consultas de franqueados. Vou apoiá-los", completou.





Funções na franquia de Donuts

Benteke também relatou a atuação direta no funcionamento do negócio durante a fase inicial. Ele contou que trabalhou diariamente no balcão para conhecer todas as etapas da operação.

"Durante as primeiras seis semanas, estive lá (balcão) todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque, para poder delegar tarefas mais tarde, é preciso ter domínio completo de tudo e conhecer o negócio por dentro e por fora".

E completou: "É como um técnico: a mensagem dele sempre terá mais impacto se ele tiver tido uma carreira no futebol. Eu fazia de tudo: os donuts, o caixa. Agora, deixo a equipe funcionar sozinha. Tudo está indo bem mesmo quando não estou presente, e isso significa que fiz meu trabalho bem feito".

Natural de Liège, Benteke afirmou que o empreendedorismo passou a ocupar o espaço central de suas ambições profissionais e quer se tornar o "Rei do Donuts" em Luxemburgo.

"Espero que sim [o rei]. É uma grande aventura, estou aprendendo muito sobre empreendedorismo e estou muito feliz por ter entrado nisso tão cedo. Sei que em 5 a 10 anos, só vai melhorar. Já no futebol, eu sabia que em 5 a 10 anos seria o contrário. Isso também influenciou minha escolha. Espero me tornar um empreendedor experiente", pontuou.

Da Premier League ao empreendedorismo

Ele tomou à frente do negócio, mas revelou que seu irmão, também incluso no projeto, entrará em outro empreendimento mais à frente. "Agora posso me concentrar em outras coisas: tenho um grande projeto com o Christian chegando em breve", completou.

A mudança de área ocorreu após o encerramento da carreira esportiva, concluída com pouco mais de 30 anos. Formado nas categorias de base do Standard Liège, Benteke atuou por clubes em diferentes países ao longo do percurso profissional. Bem como seu irmão, Christian.

Na Bélgica, ele jogou por Visé e Zulte Waregem. Já na Inglaterra, entrou em campo uma vez na Premier League pelo Crystal Palace, em 2016, quando substituiu o irmão Christian Benteke — com passagens por Liverpool e pelo Aston Villa —, além de defender o Oldham Athletic.

Ele também teve passagens por Omonica Nicosia, no Chipre; Aachen e Wegberg-Beeck, na Alemanha; Ludoun United, nos Estados Unidos; Titus Pétange, em Luxemburgo; e Shamakhi, no Azerbaijão.