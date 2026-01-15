Carlo Ancelotti curtirá Carnaval em SP, no RJ e em Salvador

Ação da Brahma levará Ancelotti aos carnavais de SP, do RJ e de Salvador - (crédito: Brahma/Divulgação)

Carlo Ancelotti está pronto para trocar as mãos que orientam a Seleção Brasileira à beira dos gramados pelos pés que cairão na folia do primeiro Carnaval no Brasil. Há oito meses no país, o italiano de 66 anos entendeu como é a paixão dos brasileiros pelo futebol, mas ainda não sentiu a emoção da maior festa popular da nação que buscará o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026.

Em fevereiro, o dono da prancheta da Seleção Brasileira fará uma espécie de “intensivão” no Carnaval com tours pelas festas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, a convite da Brahma.

Na capital baiana, o Mister conhecerá o tradicional Circuito Barra-Ondina, com o cantor Léo Santana como anfitrião. Na Cidade Maravilhosa, Ancelotti cairá na Sapucaí, acompanhado de Ronaldo Fenômeno. Na maior metrópole do país, tabelará com Zeca Pagodinho.

Diretor de marketing da Brahma, Felipe Cerchiari crê que a iniciativa estreitar o vínculo do treinador com o Brasil a 147 dias do início da Copa do Mundo. “Como parceiros da CBF e um dos principais viabilizadores do Carnaval em diversas cidades do país, assumimos o papel de apresentar a alma do Brasil ao Ancelotti. Essa imersão não é apenas um tour, é um passo essencial de conexão com o povo”, destaca.

Um dos primeiros desejos de Ancelotti quando chegou ao Brasil em maio de 2025 era de conhecer escola de samba. Com poucos dias no Rio de Janeiro, foi convidado pelo Império Serrano, de Madureira, para um evento.