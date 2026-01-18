Tite admite surpresa com goleada do Cruzeiro: "Acima da expectativa"

O Cruzeiro estreou o seu time principal nesta temporada da melhor maneira possível. Afinal, na noite deste sábado (17), o Cabuloso goleou o Uberlândia por 5 a 0 e manteve a sequência de duas vitórias seguidas no Campeonato Mineiro. O placar e a performance celeste deixaram o torcedor otimista pelo que vem pela frente em 2026.

O desempenho também surpreendeu o treinador Tite. O técnico afirmou que esperava uma boa atuação, mas enfatizou que a equipe conseguiu superar as expectativas. O comandante celeste também comentou sobre a importância de todos os jogadores do elenco no trabalho ao longo da temporada.

"Essa é uma equipe de trabalho e que, em algum momento, (o grupo) vai ser utilizado conforme a necessidade, conforme a sequência de jogos, mas que todos têm essa importância. E eu faço isso e falo publicamente, porque eu reitero e eu acredito nisso. Então é um trabalho que teve hoje uma atuação acima da minha expectativa. Eu coloquei isso pra eles que era uma apresentação normal e ela teve num patamar acima, nós temos que ter consciência disso, por isso do resultado", pontuou.

Outro ponto valorizado pelo treinador é a energia dentro da equipe. Inclusive, o técnico revelou que não sabia que Wanderson ainda não havia marcado com a camisa do Cruzeiro. Tite ressaltou que o time está integrado em um mesmo espírito neste ano.

"Essa energia contagia. Eu não sabia que o Wanderson não tinha feito gol, foram vocês que me informaram que foi o primeiro gol no Cruzeiro. E aí ela contagia na alegria de um, na alegria de todos e quando foi, foi no embalo para comemorar, justamente para também dar a nossa parcela de contribuições. Depois, a gente está integrado nesse mesmo espírito da equipe toda sim", destacou.

Como utilizar Christian?

O volante Christian marcou duas vezes e saiu como grande nome da goleada celeste. Entretanto, o jogador é o principal concorrente no time de Gerson, que chega ao Cruzeiro como grande reforço para a temporada. Na visão do treinador, o atleta apresenta bastante versatilidade, que pode ser aproveitada de muitas formas.

"Você tem que viver um dia de cada vez, você tem que fazer um trabalho um dia de cada, as construções elas vão acontecendo, você tem jogadores versáteis. O Christian joga de externo direito, de externo esquerdo, você vê que ele foi pro lado esquerdo, como segundo meio-campista, até primeiro ele foi", recordou.

