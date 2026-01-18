Hugo Calderano perde para promessa chinesa e cai na semifinal do WTT Star

Hugo Calderano foi eliminado na semifinal do WTT Star Contender de Doha, no Lusail Sports Arena, no Catar - (crédito: Divulgação/WTT)

Hugo Calderano foi derrotado neste domingo pelo jovem chinês Wen Ruibo por 3 a 2, parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 9/11 e 11/9, em 50 minutos de partida, e acabou eliminado na semifinal do WTT Star Contender de Doha, no Lusail Sports Arena, no Catar.

Aos 19 anos, o algoz do terceiro colocado do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) ocupa a 53ª posição no ranking e é um dos novos talentos da China na modalidade. Ele vai enfrentar na final o conterrâneo Zhou Qihao, 36º do mundo, que passou pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º, por 3 a 2 na outra semifinal. A decisão está agendada para as 12h (horário de Brasília) deste domingo.

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida em 7/6. O Chinês administrou a vantagem para fechar o game em 11/9.

O terceiro colocado do ranking voltou mais agressivo na segunda parcial e saiu na frente com 4/2, mas o chinês se recuperou e passou à dianteira em 6/4. Desta vez, porém, Calderano mudou sua tática e surpreendeu o adversário, fechando em 11/8 para igualar a partida.

Pela primeira vez no jogo, Ruibo largou à frente, no terceiro game, com 5/3, e manteve a consistência e a variação de jogadas para permanecer em vantagem. O brasileiro até conseguiu encostar em 10/9, mas o chinês aproveitou a boa margem e venceu por 11/9.

Desconcentrado, o brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade e saiu atrás do jovem rival de 19 anos por 3/0, a maior vantagem na partida de um dos jogadores até então. Calderano voltou para o jogo, melhorou a recepção e virou para 5/4. Com boa vantagem de 10/7, o brasileiro aproveitou seus três game points para fechar em 11/9.

O equilíbrio permaneceu no game decisivo, com os dois mesa-tenistas disputando a vitória ponto a ponto. O chinês acelerou a partida, Hugo perdeu o tempo da bola e deixou o adversário abrir vantagem em 7/4, pedindo tempo. O brasileiro reagiu e igualou em 9/9, mas o jovem chinês aproveitou o match point para fazer 11/9 e vencer por 3 a 2.

Antes da derrota deste domingo, Calderano, cabeça de chave número 2 do WTT Star Contender de Doha, havia derrotado o sul-coreano Gyuhyeon Park, 69º do mundo, o croata Tomislav Pucar, 25º, por 3 sets a 0, e o francês Simon Gauzy, 18º, por 3 a 1.

Depois do torneio no Catar, o brasileiro de 29 anos embarca para São Francisco, nos EUA, onde disputa a ITTF Americas Cup, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

