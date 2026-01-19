Problema com a Justiça pode atingir cachê de Edílson Capetinha no BBB 26

Edílson Capetinha pode perder parte do prêmio do BBB por dívidas de pensão - (crédito: Foto: Reprodução)

Enquanto se desafia ao confinamento do Big Brother Brasil 26, da Globo, Edílson Capetinha responde paralelamente a um processo de Justiça na Bahia por dívidas de pensão alimentícia. Informações apontam que os débitos somam cerca de R$ 2 milhões, mas como ainda passa por apuração judicial, pode alcançar parte do cachê recebido que receberá no reality show.

O processo segue em andamento e já provocou um novo movimento nesta semana. Isso porque um dos advogados do caso protocolou pedido para verificar se os valores recebidos por Capetinha durante o reality show — entre provas e premiações — podem entrar na lista de bens passíveis de penhora. Ainda de acordo com o Metrópoles, o juiz analisa a solicitação.

A apuração judicial se concentra no período de intervalo em que se acumulam os débitos de pensão alimentícia, entre 2013 e 2020. Para fechar a conta, a Justiça determinou que um contador faça o levantamento completo da dívida e dos bens registrados em nome do ex-atleta, a fim de avaliar se o patrimônio cobre a quantia cobrada.

Essa etapa se conecta a uma decisão tomada em agosto do ano passado, quando o Judiciário autorizou a penhora de bens para a execução da dívida. A relação inclui um carro da marca Dogge, avaliado em R$ 600 mil, uma Mercedes Benz estimada em R$ 900 mil e imóveis localizados em Salvador e em Feira de Santana, ambas na Bahia.

Edílson Capetinha lida com problemas financeiros

A eventual retenção dos valores do BBB não seria uma novidade na trajetória recente do ex-jogador. Isso porque a Justiça já utilizou rendimentos obtidos na TV para quitar dívidas enquanto ele mantinha contratos ativos com emissoras.

Na Band, Capetinha trabalhou como comentarista entre 2019 e 2021, com participações em programas como Os Donos da Bola e Jogo Aberto. Depois, na RedeTV!, apresentou o Galera Esporte Clubes, exibido entre 2022 e 2023. Nesse período, inclusive, parte dos salários também esteve direcionada ao cumprimento de decisões judiciais.

Dentro do confinamento do BBB 26, o pentacampeão do mundo admitiu que entrou no programa para tentar reorganizar a vida financeira. O ex-jogador chegou a ser preso quatro vezes entre 2013 e 2018 pelo não pagamento de pensão alimentícia, com registros que seguem vinculados ao processo.