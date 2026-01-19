Romário se irrita com comparação entre sua volta e eventual de Paquetá: "Meio absurda"

Baixinho fala sobre a volta de Paquetá ao Flamengo e chances de Pedro em ir à Copa - (crédito: Foto: Reprodução)

Durante participação em evento no Rio de Janeiro, Romário concedeu entrevista e respondeu questionamentos que envolvem o cenário do futebol brasileiro atualmente. Entre eles, o tetracampeão mundial comentou a possível volta de Paquetá e as brigas pelas vagas na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. Em ambos os casos, aliás, o "Baixinho" citou o Flamengo.

A respeito das negociações avançadas entre o Rubro-Negro e o West Ham, que se esforçam na busca por um desfecho positivo pela volta de Lucas Paquetá, houve uma comparação que incomodou Romário. Afinal, tentou-se traçar um paralelo entre o retorno do ex-atacante em 1995 e do meio-campista nesta temporada. A similaridade seria que ocorreriam para o time da Gávea.

Assim, o tetracampeão mundial ressaltou que as duas situações são completamente distintas. "Temos que parar de comparar algumas coisas que são meio absurdas. Essa é uma delas. Não tem nada parecido. Ele vai ser mais um jogador repatriado ao Flamengo. E, se o Flamengo tem interesse, é porque ele vai ajudar. É mais um jogador que fez uma história bonita e vai voltar para o seu ex-clube. Espero que ele possa ser feliz", opinou o ex-centroavante.



A volta de Romário ao futebol brasileiro, aliás, ocorreu em 1995, exatamente para o Rubro-Negro. Na oportunidade, ele tinha sido eleito o melhor jogador do mundo, logo após ser protagonista na conquista do quarto título da Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Romário considera atacante do Flamengo longe da Copa

Com relação à briga por espaço no time canarinho e principalmente à disputa da Copa do Mundo em junho deste ano, o ex-centroavante considera que Pedro, do Flamengo, perde para Kaio Jorge, companheiro de posição, pelo destaque que vem apresentando no Cruzeiro.

"Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge. Pedro, hoje não. Caiu muito e talvez ainda não seja um jogador pronto para ser o 9 da seleção", concluiu o Baixinho.