Apresentado no Flamengo, Andrew diz que "a ficha ainda não caiu"

O Flamengo apresentou nesta segunda-feira (19/1) seu segundo reforço para a temporada. No CT Ninho do Urubu, o goleiro Andrew deu suas primeiras declarações como jogador rubro-negro. O diretor de futebol do Fla, José Boto, o apresentou, entregando a camisa de número 42 ao atleta, ex-Gil Vicente (POR). O dirigente português, aliás, deu as boas-vindas ao arqueiro de 24 anos.

"Para desejar ao Andrew, depois de cinco anos na minha terra, lá em Portugal, onde conseguiu algumas coisas históricas no Gil Vicente, como a melhor classificação de sempre. É um goleiro que consideramos ter as características que precisamos no nosso estilo de jogo. Te desejo toda a sorte do mundo e que seja muito bem-vindo", disse o dirigente.

Andrew começou falando sobre o sonho de sua família. Afinal, seus já falecidos pais torciam para o Flamengo, bem como outros parentes seus. Dessa forma, ele revelou estar realizando um sonho.

"Chego hoje ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar porque eu represento não só apenas o meu sonho, mas o sonho da minha família. Ontem eu estive no Pilar, onde eu fui nascido e criado, e recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde quando eu nasci, desde quando eu comecei meu primeiro passo no futebol", afirmou.

"Represento o meu sonho e represento também o sonho de muitas crianças que moram lá no bairro onde eu nasci, então eu fico muito feliz e honrado com isso. Quando o Flamengo apareceu, com o projeto que apareceu, eu fiquei muito feliz com isso. Mas é uma coisa que eu penso até hoje, porque em primeiro lugar a ficha ainda não caiu, sabe?", completou.

Goleiro desde sempre, Andrew?

Ele contou que seu irmão, que também é goleiro, foi o responsável por idealizá-lo como arqueiro. Desde então, não trocou mais de posição.

"E tem uma história na minha família, meu irmão também é goleiro, ele que me incentivou a me tornar goleiro. Como toda criança no futebol você tenta outras posições. Um dia ele conversou comigo e falou que eu tinha um bom tamanho bom e podia me tornar um grande goleiro. Eu comecei no futebol assim, na escolinha onde eu nasci, e com o longo do tempo fui desenvolvendo muito gosto e amor pela posição e fico muito feliz com isso", revelou.

Ainda sobre sua família, Andrew dedicou palavras à sua mãe. Ela, que faleceu após o pai do goleiro, sempre esteve ao seu lado, evitando que ele desistisse do futebol.

"A minha mãe é a pessoa que me incentivou muito e quando eu comecei no futebol já não tinha mais o meu pai presente, ele já havia falecido. E a minha mãe foi a pessoa que me incentivou todo o momento, sempre me deu apoio, nunca me deixou desistir porque passamos por momentos de dificuldade. Ela sempre esteve ali nos apoiando, sempre dando todo o apoio e todas as condições para que eu pudesse trabalhar e desenvolver meu trabalho", disse.

Características do novo goleiro do Flamengo

Perguntado sobre suas características, Andrew optou por ir por outro caminho. Afinal, só poderá mostrá-las quando estiver, de fato, em campo.

"Sobre termos de características, só posso te mostrar quando estiver dentro de campo, porque eu cheguei tem pouco tempo e estou me adaptando ao modelo de jogo que é implementado pelo Filipe Luís junto com o clube. Espero agregar e somar da melhor maneira possível. Tem o Rossi, que joga muito bem com os pés. E durante o tempo desde que eu cheguei nós viemos conversando muito para que possamos enquadrar da melhor maneira de poder ajudar o Flamengo", contou.

Briga por vaga

Andrew chega no Flamengo para substituir Matheus Cunha, contratado pelo Cruzeiro. Cunha, porém, realizou apenas cinco jogos na temporada passada, algo que pode se repetir com Andrew caso Rossi mantenha a titularidade intacta. O novo contratado, no entanto, não se incomoda com isso.

"Sobre essa questão do Matheus Cunha, é uma coisa que não está ao meu alcance, aquilo que foi passado fica no passado. O que eu posso dizer é que eu estou aqui para ajudar o Flamengo, da maneira que seja, porque no final de tudo aquilo que mais importa é o Flamengo vencer. Então se vai jogar o jogador A ou B, não sou eu que vou decidir, são questões decididas pelo treinador. E quando você se faz parte do elenco, você tem que estar 100 por cento disposto a ajudar da melhor maneira possível", finalizou.



