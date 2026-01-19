InícioEsportes
Brasília faz duelo disputado com Paulistano, mas perde na prorrogação

Time paulista quebra boa sequência de triunfos dos candangos no NBB ao se impor em casa e construir vitória por 83 x 81. Equipe volta à quadra na quarta-feira, contra o Pinheiros, também longe do Distrito Federal

Brasília Basquete e Paulistano fazem jogo disputado - (crédito: Wilian Oliveira / Foto Atleta )

Foram necessárias mais de duas horas para decidir o vencedor do duelo entre Brasília Basquete e Paulistano em partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta segunda-feira (19/1), o ET foi até São Paulo e acabou superado pelo rival paulista, por 83 x 81. O time de Dedé Barbosa ficou atrás uma boa parte do duelo e, no último quarto, levou o confronto para a prorrogação. Porém, os anfitriões abriram a vantagem de dois pontos nos segundos finais e conquistaram a vitória em casa. 

Praticamente quase tudo neste jogo foi parelho. Não houve um cestinha isolado, porque os alas Hunter, do clube paulista, e o Paulichi, do Brasília, encerraram a noite com 24 pontos. O número nos rebotes também ficou igual: 11 para Von Haydin e para o ala Gui Abreu. Agora, o representante do Distrito Federal volta à quadra nesta quarta-feira (21/1), às 20h, contra o Pinheiros, fora de casa.

Hoje, aparentemente, os planos do time brasiliense não saíram como o esperado. O Brasília Basquete começou bem o primeiro quarto. A disputa foi parelha entre as duas equipes em um verdadeiro “lá e cá”. Mas, da segunda parcial em diante, a equipe de Dedé Barbosa perdeu às rédeas dentro de quadra. A equipe do Paulistano chegou a abrir 11 pontos à frente do ET e dominou o tempo seguinte. Porém, o clube da capital não vive uma boa fase na temporada à toa. O ala norte-americano Crescenzi, a estrela da noite, foi uma peça importante para a retomada do grupo na última parcial.

Nos últimos 10 minutos do jogo, o Brasília Basquete ressurgiu e buscou a virada no placar. O embate voltou a ficar disputado, o tempo estava apertado e as duas equipes buscavam a vitória. Com 72 x 70 no marcador para o Brasília e 33 segundos para o fim, Demétrius Conrado foi forçado a solicitar um tempo. Deu certo e o 72 x 72 levou o jogo à prorrogação. O representante do DF correu atrás, mas a noite era dos donos da casa. Por dois pontos, o Brasília encerrou a sequência positiva no NBB e foi superado pelo Paulistano. 

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

19/01/2026
