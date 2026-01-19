Gandulas marroquinos derrubam goleiro reserva de Senegal para roubar toalha do titular. Entenda

A final da Copa Africana de Nações entre Marrocos e Senegal, no último domingo (18/1), foi marcada por cenas curiosas e até cômicas. Uma delas, aliás, aconteceu atrás do gol do Senegal e teve como protagonista uma simples toalha. A saber, a toalha do goleiro Édouard Mendy.
A "obsessão" dos marroquinos por toalhas não começou ali. Na semifinal contra a Nigéria, os gandulas chegaram a roubar duas toalhas do goleiro adversário, que desapareceram misteriosamente, impedindo-o de enxugar o suor durante o jogo. Assim, na decisão contra os senegaleses, a estratégia foi repetida: tentaram levar a toalha de Mendy, mas dessa vez não tiveram sucesso. Até o meia marroquino Ismael Saibari, que atua no PSV, entrou na confusão para ajudar os gandulas na missão.
O resultado, contudo, foi uma cena inacreditável. Afinal, Yehvann Diouf, goleiro reserva de Senegal, impediu o roubo e se tornou um herói improvável da noite sem sequer jogar. O arqueiro do Nice se posicionou atrás da meta de Mendy e defendeu com firmeza a toalha do companheiro, resistindo às investidas insistentes dos marroquinos.
O ponto mais inusitado da história ocorreu quando os gandulas partiram para cima de Diouf: derrubaram o goleiro no chão e chegaram a agarrá-lo, tentando arrancar a toalha de suas mãos. Ismael Saibari, do PSV, foi além e tentou bloquear o trajeto do goleiro reserva senegalês para impedir que a toalha chegasse até Édouard Mendy. Mas Yehvann Diouf mostrou categoria: com um drible de corpo elegante, escapou da marcação improvisada e garantiu que o companheiro recebesse o "objeto de disputa".
