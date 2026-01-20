Alemanha avalia boicote à Copa do Mundo de 2026

Tensão política após ameaças de Trump coloca em pauta a participação alemã na Copa do Mundo - (crédito: Foto: Philipp Reinhard DFB)

O cenário geopolítico internacional ganhou novos contornos de tensão após Donald Trump manifestar o desejo de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. O presidente norte-americano chegou a ameaçar impor tarifas elevadas a países que se posicionem contra a incorporação do território, atualmente ligado à Dinamarca.

Diante desse contexto, a participação na Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Estados Unidos, México e Canadá, passou a ser questionada por alguns países já classificados. Na Alemanha, o debate ganhou força, embora o governo tenha deixado claro que não interfere nesse tipo de decisão. Em entrevista à ‘AFP’, a secretária de Estado do Esporte, Christiane Schenderlein, afirmou que cabe exclusivamente às entidades esportivas definir a presença em grandes competições.

"Esta avaliação sobre uma eventual participação é de responsabilidade da Federação Alemã de Futebol (DFB) e da Fifa, e o governo federal respeitará qualquer decisão tomada por essas instituições", disse a secretária de Estado do Esporte.

A declaração veio após o surgimento de vozes no país defendendo um possível boicote ao torneio, hipótese que já entrou no debate político e até levantou questionamentos sobre um eventual cancelamento da competição.

Além disso, uma pesquisa divulgada pelo jornal alemão ‘BILD’ mostrou que a ideia de boicote divide a opinião pública. 47% dos entrevistados se disseram favoráveis, enquanto 35% se posicionaram contra. Ainda assim, qualquer decisão sobre a ausência da seleção alemã dependerá exclusivamente da DFB.

O histórico recente mostra que a Alemanha não evita manifestações em grandes eventos. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o país integrou um grupo de seleções europeias que planejava usar a braçadeira "One Love", em protesto contra a discriminação sexual, mesmo sem autorização da Fifa. Embora tenham abandonado a iniciativa pouco antes do início do torneio, os jogadores alemães titulares na estreia contra o Japão posaram para a foto oficial com a boca tapada, em gesto simbólico.

Alemanha na fase de grupos da Copa

Por fim, na Copa, a programação prevê que a Alemanha enfrente Curaçao na estreia, em Houston, e o Equador na terceira rodada, na Filadélfia. Entre esses confrontos, a seleção alemã encara a Costa do Marfim na segunda rodada, em partida marcada para Toronto, no Canadá.