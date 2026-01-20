Palmeiras tem noite irreconhecível e é goleado pelo Novorizontino

O Palmeiras sofreu a pior derrota da história da era Abel Ferreira. Na noite desta terça-feira (20/1), o Verdão teve uma noite apagada e acabou sendo goleado pelo Novorizontino por 4 x 0. Destaque para Robson, que anotou um hat-trick, além de Hélio Borges, que fechou o marcador.
Com o resultado, o Alviverde perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista e sofreu seus primeiros gols na competição. O clube caiu para a terceira colocação, com nove pontos, e pode perder mais uma posição se o Capivariano vencer o Noroeste. Já o Tigre igualou a pontuação e passou o adversário, indo para a vice-liderança.
Agora, o Palmeiras vai em busca da reabilitação em um clássico. No próximo sábado (24/1), o Verdão encara o São Paulo, na Arena Barueri. O Novorizontino recebe o Botafogo para tentar manter o embalo.
A partida começou truncada, com o Palmeiras tentando encontrar espaços no ataque, mas sem conseguir criar grandes oportunidades. Com isso, o Novorizontino gostou do jogo e logo na sua primeira oportunidade, abriu o placar. Depois de cobrança de escanteio, Robson cabeceou no susto e vazou a defesa alviverde pela primeira vez no Campeonato Paulista.
O Verdão deu espaço e o Tigre perdeu a grande oportunidade de ampliar. Robson recebeu nas costas da defesa, invadiu a área e parou em defesa de Lomba. O Palmeiras conseguiu assustar de maneira tímida. Flaco López cruzou da esquerda, Matheus Dantas tentou cortar e quase fez contra. Na sequência, Riquelme Fillipi subiu mais alto após levantamento na área e cabeceou para grande defesa de Jordi.
Entretanto, o Novorizontino conseguiu fazer o segundo antes do intervalo. Mayk acertou um belo cruzamento da esquerda, e Robson apareceu na segunda trave, acertando um belo chute de primeira para fazer seu segundo gol no jogo.
O Palmeiras tentou propor mais o jogo na volta do intervalo. Entretanto, mais uma vez, não encontrava espaços. Em meio a isso, os donos da casa marcaram mais um, com o artilheiro da noite. Luighi, que tinha acabado de entrar, perdeu na saída de bola para Hélio Borges, e a bola sobrou para Robson, que, sem goleiro, marcou o seu terceiro gol na partida.
O pesadelo alviverde seguiu. Léo Naldi deu belo lançamento para Hélio Borges, que chutou, a bola desviou em Benedetti e balançou as redes, transformando o placar em goleada. O Alviverde tentou descontar na sequência, mas Luighi finalizou para fora. O Tigre quase conseguiu marcar mais um, quando Oyama cabeceou para trás, a bola bateu em Patrick e tirou tinta da trave. No fim, Gustavo Gómez apareceu na área e teve a chance de deixar o seu, mas parou em defesa de Jordi.
NOVORIZONTINO 4 x 0 PALMEIRAS
Campeonato Paulista – 4ª rodada
Data e horário: 20/1/2026 (terça-feira), às 20h (de Brasília)
Púbico total: 7396 torcedores
Renda: R$ 546.825,00
Local: Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)
Gols: Robson, 19’/1ºT (1-0); Robson, 41’/1ºT (2-0); Robson, 16’/2ºT (3-0); Hélio Borges, 26’/2ºT (4-0)
NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Matheus Dantas, Patrick e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama (Jean Inner, 39’/2ºT), Tavinho (Hélio Borges, intervalo) e Juninho (Matheus Bianqui, 27’/2ºT); Maykon (Diego Galo, 39’/2ºT) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo (Benedetti, intervalo) e Piquerez; Emiliano Martínez (Marlon Freitas, 14’/2ºT), Larson (Pacheco, 31’/2ºT), e Raphael Veiga (Bruno Rodrigues, 14’/2ºT); Allan, Riquelme Fillipi (Luighi, 14’/2ºT) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Bruno Silva de Jesus (SP)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)
Cartões Amarelos: Robson, Jean Inner e Patrick (NOV); Khellven (PAL)