Suárez marca duas vezes e garante vitória do Sporting sobre o PSG

Luis Suárez mostrou todo seu faro de gol nesta terça-feira (20/1). Afinal, o centroavante colombiano marcou duas vezes na vitória do Sporting sobre o PSG por 2 x 1, no José Alvalade, em Lisboa, pela sétima e penúltima rodada da fase de liga da Champions. Os franceses dominaram praticamente toda a partida e mostraram falta de efetividade, exatamente o que sobrou para os Leões. Kvaratskhelia fez o de honra para os gauleses.

O resultado faz o PSG cair para quinta colocação, com 13 pontos, podendo ser ultrapassado na sequência da rodada. Com o triunfo, os portugueses subiram na tabela e chegaram a mesma pontuação do adversário desta terça, na sexta posição, perdendo apenas nos critérios de desempate.

As duas equipes voltam a campo na quarta-feira (28/1), às 17h, pela última rodada da fase de liga da Champions. O Sporting vai ao País Basco enfrentar o Athletic Bilbao. Já o PSG recebe o Newcastle no Parque dos Príncipes.

PSG tem a bola nos pés desde o apito inicial

PSG começou com a bola nos pés, pressionando o Sporting. No início, fez o goleiro Rui Silva trabalhar em duas oportunidades. Os portugueses, por sua vez, apostavam nos contragolpes. Catamo, em chute de fora, assustou Chevalier.

Os franceses tinham domínio total da posse e chegavam com facilidade na área, mas pecavam no último passe ou nos dribles decisivos. Aos 31, a equipe abriu o placar com Zaire-Emery, de cabeça. Contudo, após chamada do VAR, o árbitro anulou por falta de Mayulu em cima de Catamo no início do lance.

A equipe de Paris teve outro gol anulado, de Nuno Mendes, o que se configuraria como uma Lei do Ex. Contudo, Dembélé havia feito falta no goleiro. No último lance do primeiro tempo, o Sporting teve a sua melhor chance. Morita jogou para o alto bola que sobrou na boa para ele dentro da área. No fim, o PSG terminou a etapa com 14 finalizações e 68% de posse de bola, mesmo atuando em Lisboa.

Apesar de voltar do intervalo com domínio territorial, o PSG viu o Sporting crescer nos contra-ataques, muito pelos seus próprios erros. Em duas oportunidades, os Leões quase abriram o placar. Em falha no meio-campo, Maxi Araújo lançou Trincão. Com vantagem numérica, ele cruzou muito forte, e Luis Suárez não chegou. Logo em seguida, Trincão finalizou para fora já de dentro da área. Depois dos sustos, Dembélé teve um gol invalidado por impedimento e, logo depois, finalizou para boa defesa de Rui Silva.

Ditado popular do futebol ataca em Lisboa



A equipe de Paris ganhou fôlego no duelo e foi com tudo para cima. Porém, algo que faltou durante os 90 minutos ao time voltou a entrar em ação: efetividade. No fim, o técnico Rui Borges lançou Alysson Santos pela esquerda e animou o Sporting. O brasileiro fez boa jogada e tocou para Trincão chutar da entrada da área. Chevalier falhou ao rebater para frente e Luis Suárez, com faro de artilheiro, fez de cabeça o gol da vitória dos Leões. Festa no Alvalade!



