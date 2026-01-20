Real Madrid goleia o Monaco por 6 x 1 com show de Vini Jr.

Jogadores do Real Madrid comemoram um dos gols marcados por Mbappé na vitória sobre o Monaco - (crédito: Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Adeus, crise? O Real Madrid teve uma grande atuação nesta terça-feira (20/1) e goleou o Monaco por 6 x 1 no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 7ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. Vini Jr, com três assistências e um golaço, e Mbappé, com dois gols marcados, foram os grandes destaques da partida.

Além disso, Mastantuono, que recebeu uma oportunidade entre os titulares, Kehrer, contra, e Bellingham completaram a vitória na Espanha. Pelo lado do time do Principado, Teze aproveitou um vacilo da defesa merengue e anotou o gol de honra.

Com mais uma grande atuação na Champions, Vini Jr se tornou o segundo brasileiro com mais participações em gols na história da competição. Com 30 gols e 26 assistências, o camisa 7 ultrapassou Kaká na lista e está atrás somente de Neymar, que tem 43 gols e 30 assistências.

Outro destaque no jogo desta terça-feira, Mbappé chegou a 11 gols nesta edição da Champions. É a primeira vez na carreira que ele atinge no mínimo 10 gols em uma só edição da competição. Além disso, são 32 gols em 27 partidas na temporada.

Dessa maneira, o Real Madrid chegou a 15 pontos nesta fase de liga da Champions e subiu para a segunda posição. No entanto, o Bayern pode recuperar a vice-liderança em caso de vitória em seu compromisso nesta quarta-feira (21/1). Por outro lado, o Monaco caiu para a 20ª posição, segue com nove pontos e pode se complicar na briga por uma vaga nos playoffs.

Última rodada

Na próxima e última rodada da fase de liga, o Real Madrid visita o Benfica na quarta-feira (28/1), às 17h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. Com os 15 pontos conquistados em sete jogos, o clube merengue tem chances de garantir a classificação direta para as oitavas de final mesmo em caso de derrota em Portugal.

Por outro lado, o Monaco encerra sua participação na fase de liga da Champions no mesmo dia e horário, contra a Juventus, no Principado.

Ao término das oito rodadas da fase de liga, os oito melhores times garantem vaga direta nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre a 9ª e a 24ª colocação disputam os playoffs.

Real Madrid x Monaco

O Real Madrid foi superior ao adversário e construiu com justiça uma vantagem de dois gols antes do intervalo. As duas bolas na rede nasceram de jogadas coletivas de alto nível. No primeiro, Valverde deu assistência para Mbappé abrir o placar em finalização de primeira na entrada da área. Já na segunda, Vini Jr começou a jogada, Camavinga tirou a defesa do Monaco com um passe de letra decisivo, que terminou com assistência de Vini Jr para Mbappé anotar o segundo no jogo.

Na volta do intervalo, o cenário foi parecido. Em nova assistência de Vini Jr, Mastantuono anotou o terceiro do Real Madrid e encaminhou a vitória. Além disso, em mais uma boa jogada de Vini Jr pela esquerda, o brasileiro cruzou na medida para Arda Guler, mas o zagueiro Kehrer tentou cortar e mandou contra a própria rede, transformando a vitória em goleada.

Ainda deu tempo para Vini Jr coroar a grande atuação com um golaço. Contudo, Ceballos errou uma saída de bola na área e entregou a bola no pé de Teze. O volante do Monaco, sem dificuldade, anotou o gol de honra para os visitantes. Por fim, Bellingham recebeu bom passe de Valverde, driblou o goleiro e confirmou o triunfo por 6 x 1.