Copa do Brasil: CBF reduz capacidade mínima de estádios para 1ª fase

Copa do Brasil: CBF altera regras sobre estádios na primeira fase - (crédito: Divulgação: )

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o regulamento específico da Copa do Brasil, reduzindo a capacidade mínima de estádios na primeira fase de 4 mil para 2 mil lugares. Essa mudança, divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) nesta terça-feira (20), beneficia diretamente clubes menores como Ivinhema e Pantanal.

A exigência de 4 mil lugares segue válida para segunda, terceira e quarta fases da competição, enquanto fases avançadas demandam ainda mais público. A CBF confirmará a alteração, com publicação oficial prevista para esta semana no site da entidade.

Essa flexibilização resolve um problema imediato para o Mato Grosso do Sul, onde nenhum estádio atendia ao critério anterior de 4 mil lugares na estreia. Agora, praças como o Estádio das Moreninhas em Campo Grande e o Saraivão em Ivinhema podem mandar seus jogos.

Capacidade exigida por fase

Primeira fase: 2 mil lugares

Segunda a quarta fase: 4 mil lugares

Quinta fase até quartas: 10 mil lugares

Semifinal e final: 15 mil lugares

