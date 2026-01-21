Copa do Brasil: CBF reduz capacidade mínima de estádios para 1ª fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o regulamento específico da Copa do Brasil, reduzindo a capacidade mínima de estádios na primeira fase de 4 mil para 2 mil lugares. Essa mudança, divulgada pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) nesta terça-feira (20), beneficia diretamente clubes menores como Ivinhema e Pantanal.
A exigência de 4 mil lugares segue válida para segunda, terceira e quarta fases da competição, enquanto fases avançadas demandam ainda mais público. A CBF confirmará a alteração, com publicação oficial prevista para esta semana no site da entidade.
Essa flexibilização resolve um problema imediato para o Mato Grosso do Sul, onde nenhum estádio atendia ao critério anterior de 4 mil lugares na estreia. Agora, praças como o Estádio das Moreninhas em Campo Grande e o Saraivão em Ivinhema podem mandar seus jogos.
Capacidade exigida por fase
Primeira fase: 2 mil lugares
Segunda a quarta fase: 4 mil lugares
Quinta fase até quartas: 10 mil lugares
Semifinal e final: 15 mil lugares
