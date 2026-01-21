Vasco encaminha venda de Rayan e deve lucrar mais de R$ 150 milhões

Joia da Colina vai se tornar a maior venda da história do clube - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

A trajetória de Rayan com a camisa do Vasco da Gama parece ter chegado ao fim. Nesta terça-feira (20), as negociações entre o Cruz-Maltino e o Bournemouth, da Inglaterra, avançaram significativamente, com o clube europeu aceitando as exigências quanto à forma de pagamento. O acordo gira em torno de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 220,5 milhões), sendo que o Vasco manterá, a princípio, 70% desse montante, o que garante cerca de 25 milhões de euros (R$ 157,5 milhões) aos cofres de São Januário.

Devido ao estágio avançado das tratativas, o jovem atacante não estará na lista de relacionados para o clássico desta quarta-feira (21), contra o Flamengo, no Maracanã. Embora Rayan tivesse o desejo de disputar o duelo contra o rival, seus empresários e até a diretoria do clube o convenceram a se preservar para evitar qualquer risco de lesão que pudesse comprometer a transferência.

As informações são do jornalista Gilmar Ferreira, do jornal Extra e foram confirmadas pelo Jogada10.

A despedida de gala e o apelo da torcida

Com a ausência confirmada no clássico, a partida contra o Maricá, realizada na rodada anterior, ganha contornos de despedida oficial. Na ocasião, Rayan teve uma atuação de gala, marcando dois gols e sendo o grande nome do jogo.

A cena final daquele confronto agora soa profética: ao ser substituído, o atacante deixou o gramado caminhando ao lado do técnico Fernando Diniz, visivelmente emocionado. Enquanto se dirigia ao banco, mandou beijos para as arquibancadas, que respondiam em uníssono com gritos de "Fica, fica", em um último apelo da torcida vascaína para segurar sua joia.

O Vasco tentou de tudo para mantê-lo, oferecendo um reajuste salarial e luvas para ele ficar pelo menos mais seis meses. Mas o desejo do menino teve grande peso, principalmente porque os valores desta negociação irão mudar completamente o patamar financeiro de sua família.

Histórico no Vasco

Filho do ex-zagueiro Valkmar, que também defendeu o Vasco, Rayan sempre carregou o DNA cruz-maltino e a expectativa de ser uma estrela mundial. Tratado como uma das maiores promessas da base do clube nos últimos anos, o atacante acumulou recordes de precocidade desde as categorias inferiores. Canhoto, forte fisicamente e com faro de gol apurado, ele queimou etapas rapidamente. Desse modo, chegou logo à Seleção Brasileira de base e gigantes europeus o desejaram antes mesmo de se firmar no profissional.

Sua ascensão no time principal teve momentos de oscilação natural da idade, mas culminou em um 2025 avassalador, onde mostrou a maturidade que o Bournemouth buscava. A venda, se concretizada nos moldes apresentados, representará uma das maiores transações da história do clube, validando o trabalho de formação realizado em São Januário.

