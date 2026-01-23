Neymar acelera recuperação e se aproxima de retorno no Santos

O Santos está cada vez mais perto de poder voltar a contar com Neymar na rotina diária de treinamentos no CT Rei Pelé. Um mês após passar por cirurgia no joelho esquerdo, o atacante apresenta evolução significativa no processo de recuperação e já mira o retorno gradual aos gramados em meio a uma sequência importante de partidas do Peixe.

O camisa 10 foi submetido a uma artroscopia no dia 22 de dezembro, procedimento realizado para corrigir um esgarçamento na região do menisco. Desde então, a reabilitação vem sendo conduzida fora do clube, sob supervisão direta de seu estafe pessoal, liderado pelo fisioterapeuta Rafael Martini. Nos últimos dias, a intensidade dos trabalhos aumentou consideravelmente, com sessões em dois períodos. O que contribuiu para acelerar a resposta física do jogador.

Com a evolução clínica positiva, Neymar vive agora a expectativa de iniciar atividades em campo junto ao restante do elenco. Internamente, o Santos trabalha com a possibilidade de utilizá-lo no clássico contra o São Paulo.

A partida do dia 31 de janeiro, pelo Campeonato Paulista, aparece como uma opção menos provável para o retorno. Já o confronto do dia 4 de fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro, é visto como o cenário mais adequado para que o atacante volte a atuar de forma controlada.

Quando Neymar volta, professor?

Após o empate por 1 a 1 com o Corinthians, na Vila Belmiro, o técnico Juan Pablo Vojvoda demonstrou otimismo ao falar sobre a recuperação do principal nome do elenco e destacou o comprometimento do jogador durante o processo.

"Vamos tê-lo logo. Semanas ou dias. Não mais do que isso. Ele está trabalhando bem. Falei com ele, estava muito cansado, porque está fazendo turno duplo. Nós temos muito jogos seguidos, mas vejo Neymar muito compromissado a estar pronto longo, ajudando seu time do coração", afirmou o treinador.

Próximos compromissos do Santos

Antes de contar novamente com Neymar, o Santos ainda terá compromissos importantes pela frente. O Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo domingo, na Neo Química Arena, pelo Paulistão. Na sequência, encara a Chapecoense, na quarta-feira, em Santa Catarina, na estreia pelo Brasileirão.

